قافلتا مساعدات الإدارة الذاتية لمنكوبي الشمال السوري وحلب تنتظران الرد

بحسب عضو خلية الأزمة والرئيس المشترك لدائرة الإعلام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، جوان ملا إبراهيم، فإن القافلتين اللتين جهزتهما الإدارة الذاتية الديمقراطية لمساعدة منكوبي الشمال السوري وحلب لا تزالان في معبري أم الجلود بين منبج وجرابلس، والتايهة بين منبج ومناطق سيطرة حكومة دمشق، بانتظار الرد من الطرفيْن لاستلامهما.

الجدير بالذكر أن الإدارة الذاتية جهزت منذ 8 شباط الجاري، شحنة مساعدات مؤلفة من 30 مركبة محملة بالمساعدات لتقديمها لأهالي المناطق المنكوبة في شمال غرب سوريا، عبر معبر أم الجلود.

أما القافلة الثانية فهي معدة لمنكوبي حلب، وهي عبارة عن 50 صهريجاً يحمل المشتقات النفطية لتقديمها للآليات التي تعمل على إنقاذ الأشخاص العالقين تحت الأنقاض، وتنتظر في معبر التايهة منذ الأمس.

(س ر)

ANHA