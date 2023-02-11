قافلة مساعدات ثانية من الإدارة الذاتية ستنطلق باتجاه معبر التايهة

تستمر الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بتسخير جميع إمكاناتها لمساعدة المناطق المنكوبة في سوريا؛ جراء الزلزال الأخير، وسترسل الإدارة قافلة جديدة من المساعدات إلى مناطق حكومة دمشق المنكوبة.

وستنطلق القافلة التي تضم 50 صهريجاً محمل بالمشتقات النفطية ضمن الدفعة الثانية من مساعدات الإدارة الذاتية من مدينة منبج باتجاه معبر "التايهة"، حسب الرئيس المشترك لدائرة الإعلام لشمال وشرق سوريا وعضو خلية الأزمة، جوان ملا إبراهيم.

وتعد هذه الدفعة الثانية التي خصصتها الإدارة الذاتية للعبور إلى المناطق المنكوبة في مدينة حلب وباقي مناطق حكومة دمشق، بعد أن كانت قد أرسلت يوم أمس 50 صهريجاً إلى معبر "التايهة" كدفعة أولى.

ولا تزال المساعدات التي ترسلها الإدارة الذاتية إلى المناطق المنكوبة الواقعة تحت سيطرة حكومة دمشق، تُمنع من العبور عبر معبر "التايهة" من قبل الأخيرة.

كما ولا تزال دولة الاحتلال التركي تمنع عبور مساعدات مماثلة من الإدارة الذاتية عبر معبر "أم جلود" إلى المناطق المنكوبة التي تحتلها تركيا.

وضرب زلزال شمال كردستان وتركيا 6 شباط الجاري، وتأثرت به العديد من المناطق السورية، أدى إلى فقدان 3559 شخصاً لحياتهم، وإصابة أكثر من 5333 شخصاً حتى الآن، على كامل المساحة السورية.

(أم)

ANHA