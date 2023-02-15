قافلة مساعدات إنسانية مُقدمة من الإدارة الذاتية تعبر معبر التايهة باتجاه حلب

وأكد الرئيس المشترك للإدارة العامة للمحروقات وعضو خلية الأزمة في الإدارة الذاتية، صادق الخلف لموقع الإدارة الذاتية الرسمي، دخول قوافل المساعدات الإنسانية المُقدمة من الإدارة الذاتية للمتضررين في حلب.

وقال الخلف "بعد انتظار طويل لقنوات التواصل مع حكومة دمشق؛ دخل 100 صهريج محمّل بالمشتقات النفطية من معبر التايهة بمنبج باتجاه أهالينا المُتضررين جرّاء الزلزال في حلب".

يُذكر أن قافلة أخرى مُقدمة من الإدارة الذاتية للمتضررين في شمال غرب سوريا موجودة في معبر أم جلود بانتظار موافقة الطرف الآخر للدخول.

ANHA