قائد ثوار إدلب: مناطقنا لجميع السوريين ويجب الانتفاض في إدلب

في الوقت الذي لا يزال فيه التصعيد هو سيد المشهد في محافظة إدلب السورية، ما تزال الصورة ضبابية بشأن المستقبل الذي ستؤول إليه المنطقة، وخاصة في ظل استمرار عقد الاتفاقيات وخرقها واستقدام التحشيدات العسكرية إليها، سواء من جانب الحكومة السورية أو جيش الاحتلال التركي.

وعلى الرغم من أن تركيا وروسيا توصلتا إلى اتفاق في الـ5 من آذار/مارس الفائت ينص على إيقاف عمليات القتال في إدلب وانسحاب الفصائل المرتزقة من محيط طريق M4، إلا أن القصف والاشتباكات ما تزال تندلع في المنطقة، وسط حديث عن احتمالية عودة القتال بوتيرة أعنف إليها.

وحول هذا الموضوع، قال القائد العام للواء ثوار إدلب اسكندر علاء لوكالتنا "الرؤية واضحة لجميع السوريين، من سلّمَ العاصمة دمشق ومدينة حلب ودرعا وحمص للنظام السوري، بعد أن عجز الأخير عن السيطرة عليها، لا يأبه بتسليم معرة النعمان وسراقب وخان شيخون أيضاً، وهي سيناريوهات متكررة"، في إشارة منه إلى تركيا.

وأضاف، مشيراً إلى بعض المناوشات بين تركيا والقوات الحكومية، "اللعبة تسير والخاسر الوحيد هو الشعب السوري، لذا فالاشتباكات بين النظام السوري والاحتلال التركي هي عبارة عن مسرحية هزلية للأسف البعض ينخدع من تلك المسرحيات، يحاول الاحتلال التركي اللعب على عاطفة السوريين، وإظهار جيشه على أنه يحارب من أجل إدلب وشعبها وهذا غير صحيح".

ولفت إلى أن "أهالي إدلب يسعون إلى إبراز مدى سخطهم وموقفهم الواضح من المخططات التركية الروسية الساعية إلى إفشال ما تبقى من الثورة السورية، بغض النظر عن الجماعات الإرهابية المتواجدة هناك"، في إشارة إلى الرفض الشعبي المتنامي للسياسات التركية وممارسات المرتزقة التابعة لتركيا في إدلب.

وتطرق اسكندر علاء إلى الحديث عن المجموعات المرتزقة التي ترتهن بأمرها إلى تركيا، وقال "هم بالفعل مرتزقة، كيف يمكنهم قطع آلاف الكيلومترات والتوجه إلى ليبيا أو اليمن، في حين أن شعبهم بأمس الحاجة إليهم، لتخليصهم من الاحتلال التركي وممارسات النظام السوري، إنهم عبيد للدولار".

وأكمل قائلاً "توجه الدولة التركية هؤلاء المرتزقة إلى حيث تريد لتطبيق مخططاتها الاستعمارية العثمانية، لذا من المعيب اعتبار هؤلاء سوريين، ليسوا على دراية أنهم تحولوا إلى حطب نارٍ تركية تُحرق بها سوريا ودول عربية أخرى".

وتحدث القائد العام للواء ثوار إدلب عن دخول عشرات الأسر من إدلب إلى مناطق شمال وشرق سوريا التي تديرها الإدارة الذاتية، وقال "إن شمال وشرق سوريا هي لكل السوريين أينما كانوا، لقد وصلت إلى هنا أسر سورية نازحة من الحرب في إدلب، لقد مدت الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية يد العون لهم رغم قلة الإمكانات، ونحن في لواء ثوار إدلب نعدّ أنفسنا أننا المدافعون عن الشعب السوري المظلوم، انضم العديد من الشبان القادمون من حمص وحماه ودرعا ودمشق وإدلب إلى قوات سوريا الديمقراطية، ومن ضمنها لواء ثوار إدلب لأنهم أدركوا الحقيقة".

ولفت إلى أن "بعض الفصائل المنتشرة في المناطق المحتلة شمالي سوريا، تروج للنازحين على أن قوات سوريا الديمقراطية تسلم الشبان للنظام السوري، أو يتم قتلهم وهكذا فبركات"، مؤكداً عدم صحة هذه الإشاعات، موضحاً أن "الكثير من الأسر وصلت إلى هنا وبإمكان أهلنا في عموم سوريا معرفة أوضاعهم وكيفية استقبالنا لهم عن طريق التواصل معهم، فهم أهلنا ونحن نحارب من أجلهم".

وفي ختام حديثه، شدد القائد العام للواء ثوار إدلب الذي ينتشر في مناطق شمال وشرق سوريا التي تديرها الإدارة الذاتية على ضرورة الانتفاض في وجه سياسات الاحتلال التركي، وجميع السياسات والمخططات التي تخدم الدول الخارجية على حساب تشريد وقتل الشعب السوري، وأكد أنهم لن يقبلوا ذلك بحق شعبهم، "وأقول لهم كونوا معنا، لنكون معكم".

(ج)

ANHA