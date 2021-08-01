قائد قوة العزم الصلب: التحالف الدولي يدعم قوات سوريا الديمقراطية

وتوجه قائد قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب، الجنرال بول تي كالفيرت (Paul t. calvert)، بالشكر إلى قوات سوريا الديمقراطية على الجهود التي بذلتها في دحر داعش، وقال: "شرف لي أن أتكلم أمامكم؛ أمام هؤلاء الذين دافعوا وضحّوا كثيراً ضد داعش".

وأوضح بول تي كالفيرت خلال الاجتماع السنوي للمجالس العسكرية في قوات سوريا الديمقراطية المنعقد بمدينة الحسكة أن داعش انتهت جغرافياً نتيجة الشراكة بينهم وبين قوات سوريا الديمقراطية.

الشراكة مع قسد مستمرة

مؤكداً أن الشركة "مستمرة حتى هزيمة داعش"، وبيّن أنهم حققوا في العام الماضي انتصارات كثيرة، وقال: "معاً حسنّا حماية المدنيين (..)، وساهمت قواتنا في عدة حملات مع قوات سوريا الديمقراطية، منها حملة الهول التي أدت لانتكاس قوة داعش، وساعدتنا الحملة في فهم خلايا داعش في المخيم".

وأردف بول تي كالفيرات أن قوات سوريا الديمقراطية ساهمت في تأمين السجون ومنع هروب داعش منها، وقال: "نهدف إلى القيام بمشاريع أخرى لدرء خطر داعش ضد شركائنا، ومن بينها تحسين هيكلية السجون".

ونوه الجنرال أنهم في الأشهر السابقة نجحوا في إيصال ما يحدث في المنطقة إلى المجتمع الأوربي وكذلك ما يحدث في المخيمات، بالإضافة للوضع الاقتصادي.

التحالف يدعم قسد 100%

في حديثه قال كالفيرت: "نريد منكم أن تدركوا أن التحالف يدعمكم ويدعم قوات سوريا الديمقراطية 100% "، مضيفاً "نحن ملتزمون بدعمكم من أجل القضاء على داعش، ومجابهة التحديات في مجال الاقتصاد والزراعة التي تحد من محاربة داعش، لذلك نسعى جاهدين للتقليل من هذه الصعوبات".

وعلى جانب من الأهمية أوضح الجنرال كالفيرات أن قواتهم تسعى من أجل إعادة أسر داعش إلى أوطانهم، وشكر شعب المنطقة على التضحيات التي قدمها أبناؤه في سبيل القضاء على داعش. وقال: "شركتنا تظل قوية وأمريكا والمجتمع الدولي يدعمكم، إنه لشرف لي أن أقف في صفكم لمحاربة داعش".

ضرورة استعادة كافة المناطق المحتلة من قبل دولة الاحتلال التركي

وبدوره أثنى الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، عبد حامد المهباش على البطولات التي قدمتها قوات سوريا الديمقراطية، وقال: "تمكنت قواتنا من تحرير ثلث الأراضي السورية من رجس الإرهاب، وقدمت تضحيات كبيرة وصلت إلى 12 ألف شهيد، والآلاف من الجرحى".

وبيّن عبد حامد المهباش أن "معركتنا مع الإرهاب طويلة ولا مجال سوى النصر"، وأشار إلى مشاريع استعمارية تهدف لتجزئة سوريا، وضرورة استعادة كافة المناطق المحتلة من قبل دولة الاحتلال التركي، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت بفضل تضحيات الشهداء.

المهباش نوه إلى محاولات إعادة سوريا إلى ما قبل عام 2011، مبيّناً أن درعا الآن تقصف وسط صمت دولي، ودعا حكومة دمشق إلى إيقاف هجماتها ضد أهالي درعا.

وأوضح المهباش: "لقد بنينا إدارة ذاتية بفضل تضحيات شعبنا وعلى الجميع الحفاظ على الإدارة والدفاع عنها للوصول إلى سوريا ديمقراطية تعددية حرة".

تأسيس قسد ولادة نظام ديمقراطي في سوريا

الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية، أمينة عمر، تمنت في كلمة لها خلال فعاليات الاجتماع السنوي للمجالس العسكرية في قوات سوريا الديمقراطية، أن يخرج المجتمعون بقرارات هامة تخدم المنطقة، وأكدت: "أن تأسيس قوات سوريا الديمقراطية سجّل ولادة بناء نظام ديمقراطي في سوريا".

ونوهت أن حكومة دمشق مازالت متمسكة بذهنية متعصبة، مبيّنة أن ما يحدث في درعا ومثال على ذلك. وأوضحت أن الدول المتدخلة في سوريا مصرة على زعزعة الأمن والاستقرار، وقالت: "لابد من إنهاء التدخل الدولي في سوريا، وعلى المجتمع الدولي العمل من أجل إيجاد حل سلمي".

وبيّنت أمينة عمر أن قوات سوريا الديمقراطية هي أملهم وهي قوات وطنية وهي مشروع سوري ويحمل أهداف سوريا.

(س ر)

ANHA