قائد ميداني: الاحتلال يستخدم أسلحة تصدر مواد سامة ضد منبج

منذ 1 أيلول، يشن الاحتلال التركي ومرتزقته ومرتزقة "هيئة تحرير الشام"، هجمات عنيفة على قرى الريفين الشمالي والغربي لمدينة منبج بالأسلحة الثقيلة، مستهدفين القرى الآهلة بالمدنيين بشكل عشوائي، ويتصدى مقاتلو مجلس الباب العسكري ومجلس منبج العسكري لهم، ويفشلون جميع هجماتهم.

القائد الميداني في مجلس الباب العسكري، علي اليوسف، أوضح لوكالتنا، أن قرى ناحية العريمة في ريف مدينة الباب الشرقي المحرر تتعرّض للقصف بشكل متكرر، على الرغم من أنها قرى آهلة بالسكان، وقال: "تسعى دولة الاحتلال من خلال استهدافها للمدنيين، إلى إضعاف عزيمة قوات مجلس الباب العسكري؛ لأنها غير قادرة على مواجهة قواتنا التي تتحلى بالروح الفدائية".

وأكد علي اليوسف أن هذا القصف ليس جديداً، بل تتعرض قراهم للقصف منذ سبع سنوات، وقد ألحق خسائر في الأرواح وممتلكات المدنيين.

وبيّن اليوسف أن: "مرتزقة الاحتلال التركي يستهدفون المنطقة براً وجواً بشكل عشوائي، ويستخدمون جميع أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة، الكلاشنكوف والراجمات والطائرات المسيّرة، كما استهدفوا مؤخراً قرية تل تورين المحاذية للمناطق المحتلة أيضاً بقنابل تصدر دخاناً أبيض دون أن تنفجر أو تصدر صوتاً، وحسب المعلومات التي توصلنا لها فإنها أسلحة تصدر مواد سامة".

كما كشف القائد الميداني علي اليوسف أن الاحتلال التركي يحشد قواته على طول الشريط الحدودي الفاصل بين المناطق المحتلة من قبل مرتزقة تركيا والمحررة من قبل مجلسي منبج والباب العسكري في الريف الشمالي والغربي.

وأكد أن مرتزقة "هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) قد تمركزوا على طول خطوط التماس في خط الجبهة، وفي قرى هجّروا أهلها منها قسراً وجعلوا منها منطقة عسكرية".

وكشف اليوسف زيف الادعاءات التي يروّجها المرتزقة أنهم قوات من أبناء العشائر، وقال: "يدّعون بأنهم جيش من أبناء العشائر، ولكن أثناء تصدي قواتنا لهم تأكدنا أنهم ليسوا سوى فصائل من جبهة النصرة".

وأكد علي اليوسف على تكاتف أبناء المنطقة مع قواتهم، وقال: "جميعنا أبناء المنطقة، لذا نتلقى مساندة كبيرة من قبل الأهالي، ومن هذا المنطلق نعاهد أهلنا بأننا سنتصدى لكافة هجمات الاحتلال التركي ونسير على نهج شهدائنا".

(أ ب)

ANHA