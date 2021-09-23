قائد مجلس تل تمر العسكري: سندافع وبقوة عن المنطقة وشعبها

منذ الـ 13 من الشهر آب/ أغسطس الفائت، وتشهد منطقة تل تمر هجمات يومية ومكثفة من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته.

هجمات الاحتلال التركي تستهدف القرى الآهلة بالسكان والمدنيين العزل، مستخدمة الأسلحة الثقيلة مثل راجمات الصواريخ والمدفعية وقذائف الهاون.

وتسببت تلك الهجمات بعمليات نزوح مؤقتة لأهالي القرى التي تتعرض لقصف عشوائي، إضافة لأضرار كبيرة لحقت بممتلكات ومنازل المدنيين والمنشآت التعليمية ودور العبادة، وإصابات بين المدنيين ضمنها أطفال، وكل ذلك أمام أنظار القوات الروسية التي تعتبر كقوى "ضامنة" لوقف إطلاق النار.

قائد مجلس تل تمر العسكري، دمهات بروسك، أوضح لوكالتنا، أن القرى التي يتم استهدافها هي "الدردارة والطويلة وتل كره بيت وأم الكيف"، بالإضافة لعدة قرى ذات الخصوصية الآشورية رغم الاتفاقات التي تمنع الاحتلال التركي ومرتزقته من استهدافها، كما تم استهداف عدة قرى جنوب الطريق الدولي M4.

وفي مسعى من الاحتلال التركي ومرتزقته إجبار الأهالي على التهجير لإجراء عمليات تغيير ديموغرافي لتسهل عليهم احتلال المنطقة، فيستهدفان المرافق العامة والتعليمية والبنى التحتية في مختلف القرى الواقعة على خطوط التماس في سري كانيه وكري سبي/ تل أبيض.

تدمير للمدارس ودور العبادة

بروسك، نوه أن الاحتلال ومرتزقته يتعمدون استهداف المدارس ودور العبادة بشكلٍ مباشر دون تمييز، وقال: "هناك منازل ومدارس تدمرت جراء القصف الذي ألحق خسائر مادية كبيرة بممتلكات المدنيين في كافة القرى التي يتم استهدافها".

وأضاف "الاحتلال تسبب بتدمير المدارس أيضاً في قرية العبوش وباب الخير والدردارة وقرية الكوزلية، وحرموا المئات من الأطفال من استكمال تعليمهم".

كما هو الحال في ريف عين عيسى وكري سبي/ تل أبيض، يقف الروس وقوات حكومة دمشق في ريف سري كانيه موقف المتفرج من الجرائم التركية، على الرغم من وقوع عشرات القتلى والجرحى في صفوفها.

"قوات حكومة دمشق لا تستطيع الدفاع عن نفسها إلا بأوامر روسية"

وعن القوات الروسية التي دخلت المنطقة كقوى ضامنة، يقول دمهات بروسك: "القوات الروسية وقوات حكومة دمشق دخلت المنطقة كقوى ضامنة لوقف إطلاق النار، ولنستطيع سوية ردع تلك الهجمات، ولكن بعد عامين من دخولهم لم نشهد إلى الآن أي موقف جاد من القوتين لردع الهجمات".

وخلّفت الهجمات الأخيرة على قرى ناحيتي تل تمر وزركان إصابات في صفوف قوات حكومة دمشق، حيث جرى استهداف نقاطهم بشكلٍ مباشر ومتعمد.

وأشار قائد مجلس تل تمر العسكري، قائلاً: "كان هناك إصابات في صفوف قوات حكومة دمشق خلال الهجمات الأخيرة على الدردارة وأم الكيف، والتزمت الصمت ولم تطلق رصاصة واحدة باتجاه العدو، وعند سؤالهم عن سبب صمتهم كان ردهم بأنهم ينتظرون الأوامر من القوات الروسية ليستطيعوا الدفاع عن نفسهم والرد على مصادر النيران".

"قواتنا تدافع ولم تهاجم"

ونشرت الوسائل الإعلامية التابعة للاحتلال التركي ومرتزقته في الفترة الأخيرة وخاصة بعد أن تكبدت قواتهم خسائر كبيرة في الأرواح، أخباراً بأن القوى العسكرية في المنطقة تخرق هدنة وقف إطلاق النار، لذلك قاموا بتكثيف هجماتهم.

دمهات بروسك نفى هذه الادعاءات، وقال: "نكذّب ما تقوله دولة الاحتلال التركي بأن قواتنا تنفذ هجمات على نقاطهم في المناطق التي يحتلونها، نحن ملتزمون بالاتفاقيات، وقواتنا فقط متواجدة كقوى دفاعية عن المنطقة وشعبنا".

وأضاف "نحن لا نهجم على أحد، هم من يهاجمون قواتنا ومناطقنا، وقمنا في أكثر من مرة بإفشال هجماتهم وذلك في إطار الدفاع المشروع، نحن قوى دفاعية وملتزمون بالاتفاقيات، أنتم تقومون بمهاجمة مناطقنا".

وأكد بروسك، أنهم مستعدون للرد على كافة الخروقات وجميع الهجمات التي تستهدف المنطقة، "ولم ننتظر مساعدة أي قوى وأي دولة للدفاع عن أرضنا وشعبنا وسنكون سداً أمام جميع الهجمات".

رسالة

وأكد دمهات بروسك: "نحن قوات مجلس تل تمر العسكري متواجدون وبقوة وسندافع عن أرضنا، ونؤكد بأن قوتنا تكمن بتواجدكم حولنا ومساندتنا لنستطيع تجاوز المرحلة، ولن نسمح لأحد بإلحاق الضرر بأهلنا وشعبنا في كل مناطقنا".

واختتم قائد مجلس تل تمر العسكري دمهات بروسك، حديثه بالقول: "تل تمر رغم صغرها تُعرف بمدينة الشهداء، لذلك نعاهد عوائل الشهداء وأطفالهم بأن قواتنا سائرة على درب الشهداء ولن تترك ذاك الطريق أبداً حتى الوصول لأهدافهم".

(أ مـ)

ANHA