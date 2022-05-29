قائد مجلس تل تمر العسكري: مستعدون لمواجهة أي هجوم بمساندة أهالي المنطقة

منذ مطلع شهر نيسان / أبريل الفائت، تشهد ناحيتي تل تمر وزركان التابعتين لمقاطعة الحسكة ومناطق أخرى في شمال وشرق سوريا، تصعيداً عسكرياً من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، حيث يستهدف المناطق الآهلة ويخرق اتفاقيتي وقف إطلاق النار اللتين عقدهما مع الضامنيْن؛ روسيا والولايات المتحدة، عام 2019.

وتشهد خطوط التماس في الناحيتين الواقعتين شمال غرب مقاطعة الحسكة، تحركات مكثفة للاحتلال ومرتزقته، بالإضافة إلى تحليق شبه دائم لمسيّراته في سماء المنطقة، التي يعتبرها مجلس تل تمر العسكري تهديداً حقيقياً لأمن المنطقة.

للحديث عن آخر المستجدات والتطورات العسكرية في الناحية، التقت وكالتنا قائد مجلس تل تمر العسكري، دمهات بروسك.

قال بروسك: "منذ احتلال سري كانيه وإلى اليوم، يشن الاحتلال التركي ومرتزقته هجمات شبه يومية على مناطقنا، وبشكل خاص الهجمات الجوية عبر الطائرات المسيّرة، والقصف عبر الأسلحة الثقيلة كالمدافع والهاون"، موضحاً أن جميع القرى في مناطق التماس قد تعرضت للقصف دون استثناء".

ويستمر جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في محاولات التوغل براً، إلا أن مقاومة قوات مجلس تل تمر العسكري في إطار حقها بالدفاع المشروع، تتصدى لتلك المحاولات، وتجبرهم على الانسحاب إلى المناطق المحتلة، حسب ما أكده قائد مجلس تل تمر العسكري.

وعن تحركات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على خطوط التماس مع قواتهم، قال دمهات بروسك: "منذ وصولهم إلى مشارف الناحية، عمدوا إلى إنشاء قواعدهم العسكرية في أماكن ونقاط استراتيجية، وتزوّدها بأسلحة ثقيلة ومدرعات، حتى أصبحت تلك القواعد نقاط انطلاق هجماتهم وقواعد استهداف المنطقة".

ولفت إلى أنه في الفترة الأخيرة، شهدت خطوط التماس تحركات مكثفة لجيش لاحتلال التركي ومرتزقته، وبشكل خاص منذ أسبوعين، وشملت التحركات تعزيز قواعدهم بالأسلحة الثقيلة، وحشد المرتزقة، وتكثيف تحليق المسيّرات في سماء المنطقة.

وأكد دمهات بروسك أن قواتهم العسكرية على أهبة الاستعداد، ومستعدة على الدوام للدفاع عن الناحية، والتصدي لأي هجمات، عبر أساليب قتالية متطورة، بناء على المساندة الكبيرة من قبل الأهالي لقواتهم.

وقال قائد مجلس تل تمر العسكري دمهات بروسك "المرحلة الراهنة ليست كالسابق، فالاحتلال لن ينال ما يتمناه في المنطقة، كون جميع أساليبنا قد تغيرت، ولن نسمح بتكرار سيناريو عفرين وسري كانيه وكري سبي/ تل أبيض. سيكون ردنا قاسياً وسيكون النصر حليفنا لا محالة، وسنكسر شوكة الاحتلال ومرتزقته.

(كروب/أم)

ANHA