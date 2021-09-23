قائد مجلس تل أبيض العسكري: قواتنا كبّدت العدو خسائر في العدة والعتاد

وجاء حديث قائد مجلس تل أبيض العسكري، رياض الخلف، بعد إفشالهم الهجوم البرّي الذي شنّه الاحتلال التركي ومرتزقته، فجر أمس الأربعاء ، على قرية الدبس غرب ناحية عين عيسى، وتكبيدهم خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

حيث قال: "تعرضت قرية الدبس لتسلل المرتزقة بإسناد برّي مدفعي من قواعد المحتل التركي المتواجدة في المنطقة في مسعى منه لاحتلال القرية، والسيطرة على الطريق الدولي". مؤكداً أن القوات العسكرية أفشلت الهجوم وكبّدت العدو خسائر في العدة والعتاد.

وبيّن "أن هجوم المرتزقة أسفر عن استشهاد مدني وإصابة ٥ آخرين، بالإضافة لنهب ممتلكاتهم وأرزاقهم".

منذ بداية شهر أيلول وحتى 22 من الشهر ذاته، قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، القرى الواقعة على الطريق الدولي M4 بجميع أنواع الأسلحة ومنها المحرم دولياً. والقرى التي طالها القصف هي (الدبس وهوشان وخالدية ومعلك ومخيم عين عيسى والطريق الدولي والفاطسة ومشيرفة ومطعم صقر). بالإضافة إلى عمليات تسلل في محاولة للسيطرة على قرية دبس، التي تبعد عن ناحية عين عيسى 15 كم، بقصد قطع الطريق الدولي.

(د أ/ مـ)

ANHA