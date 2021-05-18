قائد لواء ثوار إدلب: مدينة إدلب السورية بؤرة للإرهاب

لايزال الغموض يكتنف مصير مدينة إدلب السورية التي تحوي داخلها وعلى حدودها قوى ومجموعات مرتزقة حولوها إلى آخر معاقل لهم في سوريا، وسط سعي كل قوة منها خلف مصالحها.

فيما أحكمت مرتزقة "جبهة النصرة" قبضتها على المدينة، لتتحوّل إلى بؤرة للمتطرفين الذين كانوا يومًا جزءًا من تنظيم القاعدة، مع وجودٍ تركي داخل المدينة وروسي وإيراني على حدودها.

إلى ذلك، ينظم المئات من أبناء مدينة إدلب وريفها أنفسهم تحت راية "لواء ثوار إدلب" الذي ينضوي بدوره تحت راية قوات سوريا الديمقراطية، ويوجد مقاتلو اللواء في مناطق شمال وشرق سوريا.

يقول قائد اللواء، اسكندر علاء، إن "إدلب أصبحت بؤرة للإرهاب، وهناك فصائل إرهابية عدة موجودة في المنطقة، منها جبهة النصرة ومرتزقة داعش وجند الأقصى، وترعى الدولة التركية مصالحهم كلهم وتستخدمهم في المنطقة لتحقيق أهدافها".

وتحدث علاء عن خلافات ظهرت في الفترة الأخيرة بين المجموعات المرتزقة وبين الاحتلال التركي في إدلب، لافتًا إلى أن الشعب يقع ضحية للطرفين.

وحول عمليات الاستهداف التي تتعرض لها قوات الاحتلال التركي في إدلب، قال اسكندر علاء إن "المجموعات المتشددة تحاول التصعيد ضد الأتراك لتسهيل أمورهم ومصالحهم".

وفي إشارة إلى استخدام الاحتلال التركي ملف إدلب ضد الإدارة الذاتية، يقول قائد لواء ثوار إدلب إن "الدولة التركية أ وضعت يدها بيد النظام السوري وروسيا، في الفترة السابقة، للقضاء على مشروع الأمة الديمقراطية، المثال الناجح في مناطق شمال وشرق سوريا".

ولا يتفاءل اسكندر علاء فيما يخص مستقبل إدلب، إذ يقول إنه "لا يوجد لإدلب مستقبل طالما تركيا المستعمرة في الأراضي السورية وتحتلها وتقسمها حسب مصالحها وأجنداتها".

ويرى أن مصير المناطق المحتلة تركيًّا مرتبط بمصير إدلب، وخاصة عفرين التي يجري فيها التغيير الديمغرافي كما في إدلب، مشيرًا إلى "التعامل بالعملة التركية، ومحاسبة أي شخص يتعامل بالعملة السورية وتغيير أسماء الدوارات في إدلب إلى أسماء تركية، فالتغيير الديمغرافي لا يخص عفرين فقط ولا الشمال السوري، فمشروع تركيا استعمار واضح".

ويؤكد علاء أنه "لا يوجد حل في إدلب سوى التخلص من الإخوان المسلمين والسلفيين".

واختتم قائد لواء ثوار إدلب اسكندر علاء حديثه بتوجيه رسالة إلى الأهالي في إدلب قائلًا "نحن ثوار إدلب، أولادها وأنتم أهلنا، نعدكم بتحرير كامل إدلب من المجموعات الإرهابية والاحتلال التركي".

(ج)

ANHA