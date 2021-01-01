قائد فيلق القدس يهدد: الردّ على مقتل سليماني قد يأتي من الداخل الأمريكي

وجاءت تصريحات قاآني خلال مراسم الذكرى السنوية الأولى لمقتل قاسم سليماني، التي أقيمت صباح اليوم الجمعة في جامعة طهران، وفقًا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وشدد قاآني على أن مسار قواته والمقاومة لن يتغير بـ "الأفعال الأمريكية الشريرة"، مخاطبًا الأمريكيين: "لعله يبرز أفراد يردون على جريمتكم من داخل بيوتكم".

وأجاز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 3 كانون الثاني/ يناير 2020 هجومًا عبر طائرة مُسيّرة لاغتيال الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني أثناء وجوده في بغداد، وعلى إثر ذلك كانت هناك خشية حينها من التصعيد، لكن ذلك لم يحصل، غير أن التوتر يتصاعد مع اقتراب الذكرى الأولى للعملية.

(ي ح)