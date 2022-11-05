قائد القيادة الاستراتيجية الأميركية: الصين تطور أسلحة نووية أسرع منا بكثير

حذر الأدميرال تشارلز ريتشارد، قائد القيادة الاستراتيجية الأميركية التي تشرف على برنامج الأسلحة النووية الأميركي، من أن الصين تطور أسلحة نووية أسرع بكثير من بلاده.

وقال الأدميرال تشارلز ريتشارد: "بينما أقوم بتقييم مستوى ردعنا ضد الصين، فإن السفينة تغرق ببطء.إنها تغرق ببطء، لكنها تغرق، لأنهم في الأساس يضعون القدرة في المجال أسرع مما نحن عليه".

ووصف المسؤول الأميركي برنامج تطوير الأسلحة النووية الصيني بأنه سيشكل "مشكلة على المدى القريب"، مشيراً إلى أنه "مع استمرار هذه المنحنيات، لن يكون من المهم مدى جودة خطة التشغيل لدينا أو مدى جودة قادتنا أو قواتنا.. وهذه مشكلة قريبة للغاية"، على حد تعبيره.

وعن هذه الاستراتيجية، قال مسؤول دفاعي كبير، إن الصين تمثل "تحدياً بالنسبة للولايات المتحدة لأنها "المنافس الوحيد الذي لديه النية والقدرة المتزايدة على تحدي واشنطن بشكل منهجي في جميع المجالات، عسكرياً واقتصادياً وتكنولوجياً ودبلوماسياً"، حسبما نقلته شبكة"سي إن إن".

وكشفت إحدى الوثائق المتعلقة ببرنامج الأسلحة النووية الصيني، أن بكين "تعتزم على الأرجح امتلاك 1000 رأس حربي على الأقل بحلول نهاية العقد".

وحذر الأدميرال ريتشارد، السنة الماضية من التطور النووي الصيني واصفاً برنامجها بأنه "اختراق استراتيجي"، لافتاً إلى أن "أن النمو والتحديث الهائل لقواتها النووية والتقليدية يمكن أن يكون فقط ما أصفه بأنه مثير، وبصراحة، قد لا تكون هذه كلمة مثير كافية".

(م ش)