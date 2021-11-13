قائد القوات الجوية الأميركية: سنحافظ على وجودنا في الشرق الأوسط

وأكد قائد القوات الجوية الأميركية في الشرق الأوسط غريغوري غيلوت، السبت، أن "الطيارين الأميركيين سيواصلون التمركز في المنطقة"، ملمحاً إلى إمكانية إجراء طلعات جوية مع إسرائيل والبحرين والإمارات، بحسب ما أوردته وكالة الأسوشيتد برس.

وفي حديثه إلى الصحفيين قبل معرض دبي الجوي، أقر الجنرال غريغوري غيلوت، بأن الوجود الأميركي "يمكن تعديله" بعد انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان في آب الماضي.

وتدير القوات الجوية الأميركية قاعدة رئيسية في قطر، وهي التي أشرفت على العمليات في أفغانستان، وكذلك في العراق وسوريا.

وقال غيلوت: "لكنني لا أرى أي سيناريو لا تلعب فيه الولايات المتحدة دوراً مهماً".

وتأتي تعليقات غيلوت في الوقت الذي لا تزال فيه التوترات عالية بين إيران والولايات المتحدة، بعد سنوات من المواجهات في أعقاب قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بالانسحاب من جانب واحد من اتفاق طهران النووي مع القوى العالمية.

وفي الوقت نفسه، يشتبه في أن إسرائيل شنت سلسلة من الهجمات التي تستهدف البرنامج النووي الإيراني.

ومع استمرار تعثّر المحادثات بشأن الاتفاق، انتخبت إيران رئيساً متشدداً واستولت على سفن في البحر ونفذت على ما يعتقد هجمات بطائرات مسيّرة.

ورفض غيلوت عدة مرات أن ينسب إلى إيران بشكل مباشر هجمات الطائرات المسيّرة الأخيرة في المنطقة، لكنه اعترف بالعدد المتزايد لمثل هذه الهجمات في المنطقة.

وقال بعد مشاركته في مؤتمر دبي الدولي لقادة القوات الجوية: "إن الدفاع التعاوني للعديد من البلدان في المنطقة سيكون مفتاحنا لاكتشافها والبقاء متقدمين بخطوة على أي تهديد مع تطوره".

ومن المتوقع أن تعرض روسيا طائرتها المقاتلة "سوخوي سو-75 تشيك ميت" في معرض دبي للطيران هذا الأسبوع. وهي المنافسة المباشرة للمقاتلة الأميركية "إف-35"، التي تحاول الإمارات شراءها منذ تطبيع العلاقات مع إسرائيل العام الماضي. وقد تباطأت إجراءات بيع الطائرة في ظل إدارة الرئيس جو بايدن.

وعند سؤاله عن الطائرة الروسية المقاتلة، قال غيلوت إنه يأمل أن يستخدم حلفاء الولايات المتحدة وشركاؤها معدات "قابلة للتشغيل المتبادل" مع الجيش الأميركي. وقال إن شراء المقاتلة الروسية "بالتأكيد" سيؤثر على ذلك.

وأجرت البحرين والإمارات، في وقت سابق من الشهر، مناورة مشتركة مع البحرية الأميركية وإسرائيل في البحر الأحمر.

وقال غيلوت إن "مناورات جوية مع إسرائيل وتلك الدول يمكن أن تحدث كذلك".

(م ش)