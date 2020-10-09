قائد القوات البرية الفرنسية: على جيش بلادنا الاستعداد لمواجهة بعض الأطراف التي تحاول استفزازنا

وأكد قائد القوات البرية الفرنسية تيري بيركارد في حوار مع صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، أن العالم يشهد توازنات جديدة، مضيفًا أنه لا وجود لخطر يهدد الحدود الفرنسية "إلا أن بعض اللاعبين يسعون إلى الاستفزاز ورفع الخطر".

وشدد بيركارد، على أن الجيش الفرنسي لا يجب أن يستسلم لأي ضغوط، وذلك من خلال بناء جيش متين ونموذجي "يثني المعتدي المحتمل عن استفزازنا".

تأتي تصريحات بيركارد بعد التصعيد الأخير في اللهجة بين باريس وأنقرة إثر تنفيذ تركيا عمليات تنقيب عن موارد الطاقة في مياه المتوسط.

وكان ماكرون انتقد بشدة التحركات التركية في الشهر الماضي، خاصة على خلفية حادث "التحرش" بسفينة فرنسية، قائلًا إن: "فرنسا لم تعد تعتبر تركيا شريكًا في تطوير المتوسط"، بينما ردت أنقرة بتصريحات هجومية عدة.

(ي م)