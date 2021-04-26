قائد القوات الأميركية في أفغانستان: بدأنا بسحب قواتنا بالفعل

ولفت أوستن سكوت ميللر، في مؤتمر صحافي في كابل، نقلته محطات أميركية، أمس الأحد، أنه سيتم تسليم القواعد بشكل أساسي إلى وزارة الدفاع والقوات الأفغانية الأخرى، مشيرًا إلى أن الموعد الرسمي للانسحاب هو الأول من أيار/ مايو، موضحًا أن الإجراءات العملية المحلية قد بدأت بالفعل.

وفي السياق، ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية عن مصادر موثوقة أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" ويليام بيرنز قام بزيارة مفاجئة إلى كابل الأسبوع الماضي لمناقشة عملية الانسحاب مع المسؤولين الأفغان، الأمر الذي لم تعلق عليه "سي آي إيه".

وأضاف ميللر أن علاقة "حركة طالبان" بالقاعدة لا تزال قائمة، معربًا عن قلقه من تصعيدها للعنف في أفغانستان. وأضاف: "لا يزال العنف من جانب (طالبان) مرتفعًا وهذا له آثار سلبية على عملية السلام، وإذا تصاعد العنف بعد الانسحاب، فسيكون ذلك خطيرًا على المنطقة بأسرها". وأكد أن السبيل الوحيد المعقول للمضي قدمًا هو طريق سياسي نحو السلام، وإلا فإن "العنف لا معنى له"، على حد قوله.

وكانت مصادر عسكرية قد ذكرت الأسبوع الماضي أنه من المتوقع أن تسلم الولايات المتحدة ثلاث قواعد عسكرية ومطارًا واحدًا للقوات الأفغانية في الأسبوعين المقبلين في إطار الخطة الأميركية للانسحاب الكامل من أفغانستان بحلول 11 أيلول/ سبتمبر في ذكرى الهجمات الدامية على الولايات المتحدة. وأضافت أن القواعد المعنية هي مطار قندهار، ومعسكر شوراباك (كامب باستيون سابقًا) في هلمند، ومعسكر إيغيرز في كابل، ومعسكر (داش توب) في منطقة تشاك بميدان وردك.

(د ع)