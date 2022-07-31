قائد المجلس العسكري لإقليم الجزيرة: سنحوّل دموع أمهاتنا إلى رصاصات في صدور الأعداء

جاء حديث قائد المجلس العسكري لإقليم الجزيرة، حسين السلمو أمام حشد من أمهات وذوي شهداء مدينة الحسكة، خلال مراسم استذكارية، نظمت اليوم، من قبل مجلس عوائل الشهداء في مدينة الحسكة، لاستذكار 91 مقاتلاً من أبناء المدينة ممن استشهدوا خلال شهر تموز/ يوليو في مناطق وأعوام متفرقة.

بعد وقوف الحضور دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، استذكر السلمو جميع شهداء شهر تموز وشهداء الحرية الذين ضحوا بحياتهم في سبيل نيلها، مشيداً بتضحياتهم في سبيل الوطن.

وأكد على استمرار القوات العسكرية في المقاومة والصمود في وجه دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها، المستمدة من مساندة شعوب شمال وشرق سوريا، في كسر رهانات جيش الاحتلال التركي، وتحرير المناطق المحتلة، وأنها لن تتراجع عن ذلك حتى تحقيق النصر.

وشدد "سنجعل من دموع أمهاتنا التي ذرفت على رفاقنا الشهداء، رصاصات في صدور أعدائنا، ونحن على ثقة أن قواتنا ستتصدى لدولة الاحتلال التركي ومرتزقتها وتهزمهم".

وتخللت مراسم الاستذكار، قراءة بيان لمجلس عوائل الشهداء من قبل عضوة المجلس ندى عبد الله.

جاء في مستهل البيان: "اليوم نستذكر من لن ننساهم ولن ننسى تضحياتهم من أجلنا ومن أجل هذه الأرض، هذه الأرض أغلى ما نملك لأنها أنبتت أبطالاً دافعوا عنها، وكل ذرة ترابها تحكي لنا ملحمة بطل وشجاعة مقاوم".

تابع البيان "نحن عوائل الشهداء أصحاب قضية يجب ألّا ننساها، ونترك دم شهدائنا، لذلك علينا إكمال ما بدأه شهداؤنا ونعلم أولادنا حب الوطن والسير على طريق الشهادة".

أضاف البيان "نواجه في هذه الأيام عدواً همجياً مغروراً فاقداً السيطرة على تصرفاته، لذا علينا التكاتف والوقوف صفاً واحداً ويداً بيد لنواجه الفاشي أردوغان ونعلمه درساً أننا كلما ودّعنا شهيداً نزداد قوة على المواجهة".

وانتهت مراسم الاستذكار بعرض سنفزيون عن مقاومة الشهداء الـ 91 ممن استشهدوا خلال شهر تموز/ يوليو، في مناطق وأعوام متفرقة.

(س س/أم)

ANHA