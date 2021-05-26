وأكد السنوار في لقاء صحفي، أنه لا يوجد اتفاق للتهدئة، وأن ما حدث كان وقفاً متزامناً لإطلاق النار. مؤكداً على أن التنسيق "مع حزب الله لم ينقطع على كل المستويات طوال أيام المعركة". مضيفاً: " أصبح لدى المقاومة الفلسطينية إمكانٌ لإطلاق مئات الصواريخ في الدقيقة الواحدة، بمدى 100 كلم و 200 كلم".

وتابع: "ما جرى مجردُ مناورة صغيرة لما يمكن أن يواجهه الاحتلال إذا حاول المسَّ بالأقصى"، كاشفاً أن "لدينا في الداخل المحتل أكثر من 10 آلاف استشهادي إذا حاول العدو المَسَّ بالأقصى".

وتوجَّه السنوار إلى الاحتلال بالقول إن "قرار زوال دولتكم مرهون بتنفيذ مخطَّطكم في القدس"، في إشارة إلى حربٍ إقليمية". وذكر أن "ما لدينا من أنفاق في قطاع غزة يفوق 500 كلم"، وأن "الضرر الذي لحق بالأنفاق "لا يتجاوز 5%، وسيسهل ترميمه في أيام قليلة"

وذكر أن إسرائيل كانت تخطط لاغتيال قيادات الصف الأول في الحركة بضربة مكثفة، لكنها "فشلت".

وأعلن أن "الرشقات من لبنان وسوريا والطائرة التي أُرسلت من هناك، كانت بتنسيق كامل بين المقاومة في لبنان والمقاومة في غزة"، مضيفاً "أننا أخبرنا الإخوة بلبنان بأن هذه مجرد رسالة إلى العدو، وواثقون بأنه لو تدحرجت الأمور فإنهم سيكونون معنا في الميدان".

فيما علق وزير الجيش الإسرائيلي بني غانتس على تصريحات السنوار ونصر الله التي أطلقها أمس، بالقول: "سنحمي مواطنينا في أي ساحة وستتحول مخازن الصواريخ في لبنان إلى أكوام من الحجارة، وفي غزة إذا لم يكن الهدوء سنضطر للتحرك عسكرياً مرة أخرى".

(ع م)