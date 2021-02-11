قاضيات وحقوقيات الرقة: يجب تصعيد النضال من أجل إفشال مؤامرة 15 شباط

يصادف الـ 15 من شهر شباط الجاري الذكرى السنوية الـ 22 للمؤامرة الدولية التي أحيكت ضد القائد عبدالله أوجلان، فيما تواصل السلطات التركية فرض عزلة مشددة عليه في سجن إمرالي.

وفي هذا السياق أدانت حقوقيات وقاضيات في ديوان العدالة الاجتماعية في الرقة المؤامرة الدولية ضد القائد عبدالله أوجلان.

القاضية إلهام حافظ قالت إن احتجاز "أوجلان جراء المؤامرة مناف للأنظمة والقوانين والمعاهدات الدولية التي تسمح للإنسان بالتعبير عن أفكاره وآرائه.

وأضافت إلهام "من هنا من ديوان العدالة الاجتماعية نرفع صوتنا ونطالب بفك العزلة عن القائد عبدالله أوجلان، يجب علينا نحن الحقوقيات أن نتابع السير على خطا ونهج القائد عبدالله أوجلان".

وبدورها تحدثت القاضية سماح الشعران، وقالت " كانت هذه مؤامرة ماكرة خططت لها عدة دول، القائد عبدالله أوجلان لا يمثل فقط شخصه أو الشعب الكردي، بل هو رمز لشعوب العالم أجمع، وهو رمز لجميع معتقلي الرأي في السجون التركية".

وتابعت سماح " نشر فكرًا حرًّا وهو في سجن إمرالي من أجل أن تتحرر المرأة من الأفكار القديمة وتهتدي بفكر الأمة الديمقراطية".

ونوهت سماح إلى أن الدولة التركية تخشى من انتشار أفكار القائد عبدالله أوجلان بين الشعوب، "فكل كلمة هي رسالة لكافة شعوب المنطقة من أجل إحلال السلام بعيدًا عن الحروب، لذلك تواصل منع لقاءات المحامين والعائلة معه".

عضوة مجلس العدالة في الطبقة والرقة حورية الشبلي قالت في هذا الصدد: "هذه العزلة لم تنجح في عزل القائد عن الشعب، بل على العكس أفكاره مازالت تتجدد وتتجسد فينا ونعمل على تطبيقها ونشرها، وانطلقت أفكاره التي تنادي بأخوة الشعوب وحرية المرأة من هذه الجزيرة إلى مناطق الشرق الأوسط".

وقالت حورية الشبلي "كلما زادت تركيا من هجماتها واحتلالها على هذه المناطق فإننا نزداد عزيمة وإصرارًا على الالتزام بأفكار القائد والمناضل عبدالله أوجلان، فبفضل هذه الأفكار وصلنا وتمكنا من التعرف على حقوقنا وتاريخنا الذي عملت على قمعه كافة الأنظمة الديكتاتورية والرأسمالية".

بدورها تحدثت الحقوقية وعضوة مجلس العدالة في الطبقة والرقة صبحية الفتوري، وقالت إن: "القائد عبدالله أوجلان أعطى المرأة حقها من خلال أفكاره، وكان الهدف من المؤامرة قمع حرية المرأة وتدميرها".

وأوضحت صبحية الفتوري في ختام حديثها "إن الدفاع عن القائد عبد الله أوجلان هو دفاع عن الديمقراطية والثقافة وأخوة الشعوب التي طبقت في مناطقنا، وحتّى يتم إفشال هذه المؤامرة يجب علينا نحن النساء أن نوحد صفوفنا ونصعّد النضال، لأننا مشروع ثورة حقيقي يبعث ويرسي السلام لشعوب العالم أجمع".

(ك)

ANHA