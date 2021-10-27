قاضي في مجلس القضاء العراقي يطالب بإخراج PKK من قائمة الإرهاب

جاء ذلك خلال بيان صوتي للقاضي المتقاعد في مجلس القضاء الأعلى العراقي، زهير كاظم عبود، وصلتنا نسخة عنه.

وفي بيانه قال عبود: "لكل شخص حق الحرية والأمن والحياة، وحين يتم استعمال العنف والقوة المفرطة من جانب طرف ينكر هذه الحقوق، يضطر الطرف الآخر اللجوء إلى نفس الأسلوب، هذا الأمر يعد من باب حماية حق الحياة.

هناك تمييز بين الإرهاب وبين المطالبة بالحقوق. حق تقرير المصير لا يشكل عملاً إرهابياً، وبالتالي فإن إبقاء حزب العمال الكردستاني في قائمة الإرهاب هو تجني على نصوص القانون الدولي".

يشار إلى أن زهير كاظم عبود متخرج من كلية القانون والسياسة - جامعة بغداد، عمل معاوناً قضائياً ومحققاً عدلياً ومحامياً وقاضياً في المحاكم العراقية. متخرج من المعهد القضائي العراقي 1984/1985.

وهو عضو اتحاد الأدباء والكتاب في العراق، وعضو اتحاد الكتاب في السويد، وعضو نقابة الصحفيين في كردستان العراق. وعضو سكرتارية مجلس السلم والتضامن في العراق.

ولزهير كاظم عبود 25 مؤلفاً، تطرق في العديد منها إلى الديانة الإيزيدية والقضية الكردية.

(س ر)

ANHA