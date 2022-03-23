قادة تيارات وأحزاب سياسية سورية: الإدارة الذاتية تجربة لها علاقة بالانتماء الوطني السوري

أكملت الأزمة السورية عامها الحادي عشر، فيما لا تزال أفق الحل القريب مسدودة أمام السوريين. ولم تسفر مختلف مساعي حل الأزمة السورية بما فيها اجتماعات جنيف واستانا سوى عن مزيد من التأزم. إلى ذلك تتعالى أصوات السوريين من مختلف التوجهات السياسية والانتماءات الفكرية والداعية إلى تعزيز الحوار السوري دون إقصاء أي مكون، كسبيل وحيد لحل الأزمة السورية، كما تؤكد أن لا يمكن الخروج من الأزمة "بطريقة آمنة" دون حل القضية الكردية.

لا يمكن الخروج من الأزمة "بطريقة آمنة" دون حل القضية الكردية

القيادي في تيار التغيير السلمي فاتح جاموس دعا في تصريح لوكالتنا إلى التمسك بالحوار الجاد لحل الأزمة السورية: "أعتقد أن المسألة القومية الكردية في سوريا هي مسألة مركزية من عدة مسائل الهامة وبدون الحوار الجاد وبدون حلها أيضاً ستبقى القضية الديمقراطية منقوصة وعرجاء. أعتقد أن هذا الأمر خارج التدخلات الخارجية ويجب أن يكون ملك الأطراف الداخلية بالمعارضة الوطنية السورية الداخلية والسلطة والمجتمع الخدمي والكتلة الغالبية من المجتمع المدني وبدون هذا الحوار وبدون الوصول إلى حل ديمقراطي لهذه القضية لن نستطيع الخروج من الأزمة بطريقة آمنة أبداً".

وأضاف جاموس أن مسارات الحوار الخارجي هي مسارات مضي عليها الوقت ويجب التركيز على مسارات الحوار الداخلي و"بدون ذلك لن نستطيع التقدم وعلينا أن نشكل قوة فعلية في الداخل لنستطيع أن نجعل من أنفسنا حلقة توازن في الحوار الداخلي وكي لا نُهمَل كما يحصل معنا إن كان من قبل السلطة الغير الجادة في الحوار أو من قبل الأطراف الخارجية التي تركز على الأصولية الفاشية في أن تحتل مقعد الحوار السوري".

يجب تحرير كل الأراضي المحتلة من قبل تركيا

ومن جانبه نوهّ أمين عام حزب التغيير والنهضة السوري مصطفى قلعه جي إلى "تجربة الإدارة الذاتية الموجود في شمال وشرق سوريا وفي مقاطعة الشهباء وحي الشيخ مقصود في مدينة حلب هي تجربة لها علاقة ببناء المجتمع وبالانتماء السوري الوطني الحقيقي".

وقال قلعه جي إن الشعب السوري هو شعب متماسك بكافة مكوناته منذ القدم: "مسألة الإدارة الذاتية ما هي جديدة على السوريين، قديماً كان الشعب السوري متماسكاً ومتوحداً وهذه التجربة تعيد الكرة مرة أخرى وسط هذه الأزمة".

وأشار قلعه جي إلى ضرورة تحرير الأراضي السورية من الاحتلال: "كل الذي نريده هو أن يتم تحرير كل الأراضي المحتلة من قبل تركيا أو أي أطراف أخرى وخصوصاً عروسة المدن التي هي عفرين".

(ك)