قادة حلف الناتو يتّفقون على تعزيز الدفاع المشترك ضد كافة التهديدات

دعا قادة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الاثنين، إيران إلى وقف كل أنشطة الصواريخ الباليستية، وأدانوا دعم إيران المالي والعسكري للميليشيات.

واتفق القادة على تعزيز دفاعهم المشترك "ضد كل التهديدات من كل الجهات".

وحول ليبيا، حث قادة الناتو، السلطات الليبية على "الالتزام بخارطة الطريق وتنظيم الانتخابات في موعدها".

وفي الملف الروسي، ندد القادة في البيان الختامي لقمة الحلف في بروكسل بالتهديد المتنامي الذي يشكله تعزيز الترسانة العسكرية لروسيا، ودعوا موسكو خلال قمتهم السنوية في بروكسل إلى احترام القانون الدولي.

وقال القادة: "ما دامت روسيا لا تظهر أنها تحترم القانون الدولي وتفي بالتزاماتها ومسؤولياتها الدولية، لا يمكن أن يعود الوضع إلى طبيعته".

وحول الصين، أعرب قادة الحلف عن "قلقهم" حيال طموحات الصين المعلنة وتطوير ترسانتها النووية ما يشكل "تحديات لأسس النظام الدولي".

وأعلن القادة في البيان الختامي أن "طموحات الصين المعلنة وسلوكها المتواصل تشكل تحديات لأسس النظام الدولي المستند إلى قواعد، وفي مجالات لها أهميتها بالنسبة إلى أمن الحلف".

وقال الأمين العام للناتو في مؤتمر صحفي عقب انتهاء القمة، إن قادة الحلف اتفقوا على إطلاق مشروع دفاعي جديد مبتكر، ويتضمن العمل مع الشركات الناشئة والجامعات، فضلاً عن إنشاء صندوق جديد للابتكار داخل الحلف عن طريق الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة.

(ي ح)