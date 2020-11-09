قادة أوروبيون بصدد مناقشة مبادرة ضد التطرف

وقال اثنان من المشاركين في مكالمة مع قيادة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني لوكالة رويترز إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ستشارك في مكالمة هاتفية مع قادة أوروبيين آخرين لمناقشة مبادرة ضد "التطرف الإسلامي" يوم الثلاثاء.

وقالت المصادر لرويترز إن المشاركين في المكالمة بالإضافة الى المستشارة الألمانية هم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار النمساوي سيباستيان كورتس وزعيمة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

وتعرضت النمسا وفرنسا لهجمات دامية في الأسابيع الأخيرة، والتي وصفها زعماؤهما بأنها أعمال "إرهابية".

(م ش)