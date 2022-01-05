قاعدة عين الأسد العراقية تتعرض لقصف صاروخي مجددا

وقال التحالف في بيان له، إنه "في الساعة حوالي ٦:٤٥ ، أطلقت المليشيات الخارجة عن القانون ٥ صواريخ باتجاه قاعدة عين الاسد العراقية".

وسقطت هذه الصواريخ، وفق البيان، على "بعد حوالي كيلومترين من القاعدة في عمل طائش آخر كان من الممكن أن يلحق أضرارا بالغة بالمدنيين العراقيين الأبرياء!".

وعادة ما تستهدف الفصائل الموالية لإيران القواعد التي تتواجد فيها قوات أمريكية، وارتفعت مؤشرات التوتر بين الطرفين منذ بداية الشهر الجاري بالتزامن مع الذكرى الثانية لاغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ومرافقيه.

المصدر: السومرية

(ي ح)