قآاني في سوريا ويشارك في مناورات عسكرية

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن قائد فيلق القدس إسماعيل قآاني زار سوريا، وتفقد مناطق العمليات وشارك في مناورات عسكرية مشتركة بين طهران وحكومة دمشق.

ولفتت الوكالة الى أن قآاني التقى خلال زيارته الحساسة والمهمة إلى سوريا عدداً من المسؤولين والعسكريين والأمنيين والسياسيين في حكومة دمشق، كما تفقد عدداً من مناطق العمليات.

وشارك قآاني في المناورات العسكرية المشتركة بين إيران وسوريا، وتدارس المناطق والمحاور الحساسة السورية في إطار المواجهة المشتركة للتحديات والانفلات العسكري والأمني في سوريا​، حسب الوكالة.

(م ش)