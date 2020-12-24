PYDيهنّئ المسيحيين بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد ويدعو لتعزيز العيش المشترك

يصادف يوم غد الجمعة، 25 كانون الأول ، عيد الميلاد المجيد، والذي يحتفل به المسيحيين في عموم العالم، وبهذه المناسبة، تقدّم المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطيPYD، بالتّهاني والتّبريكات للمسحيين في سوريا والعالم.

بينما دعا في برقية تهنئة أصدرها اليوم، جميع شعوب ومكوّنات سوريا الحفاظ على وحدتهم الوطنية، وتعزيز العيش المشترك.

وجاء في نص البرقية:

بمناسبة حلول ميلاد السيد المسيح، وأعياد رأس السنة الميلادية الجديدة؛ نتوجّه إلى الأخوَة والأخوات المسيحيين في سوريا والعالم، وإلى شعبنا الكردي وجميع شعوب ومكوّنات سوريا بأجمل التّهاني وأحرّ التّبريكات.

وبهذه المناسبة ندعو جميع شعوب ومكوّنات سوريا إلى الحفاظ على وحدتهم الوطنية، وتعزيز العيش المشترك، كما ندعو كل القوى الوطنية من أحزاب ومنظمات وشخصيات مستقلّة للوقوف صفاًّ واحداً، وتنسيق الجهود لدعم نضال جميع القوى المتطلّعة للخير، والسّاعية لبناء مجتمع سوري يتحلّى بروح الديمقراطية، ويعمل على تحقيق وضمان العدالة والحريّة لجميع الشعوب والمكوّنات السورية.

نحن في المجلس العام لحزب الاتّحاد الديمقراطي PYD، وبهذه المناسبة نؤكّد على أهميّة التّعايش المشترك والتّسامح الديني بين مكوّنات شعبنا، آملين أن تكون أعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة بدايةَ مرحلةٍ جديدةٍ، وأعياد خير وأمان وسلام واطمئنان لعموم شعبنا السوري بكافّة أطيافه الدينية والقومية.

وكلّ عامٍ وجميع شعوب ومكوّنات سوريا بألف خير".

(سـ)