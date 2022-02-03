PYD: شعبنا أعطى قرار النضال بوجه الهجمات

أصدر مجلس حزب الاتحاد الديمقراطي بمدينة قامشلو بياناً حول هجمات دولة الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، قرئ البيان أمام مركز حزب الاتحاد الديمقراطي في حي جودي بمدينة قامشلو من قبل الرئيس المشترك لمجلس حزب الاتحاد الديمقراطي في قامشلو مسعود داود.

أوضح مسعود داود في البيان أن دولة الاحتلال التركي تريد من خلال هجماتها زعزعة أمن مناطق شمال وشرق سوريا، وسعت بمساعدة الكثير من الأطراف إلى بث روح جديدة في داعش في سجن الصناعة بمدينة الحسكة وبذلك نشر المرتزقة في المناطق.

وتابع مسعود داود:" ولأن هجمات ومخططات دولة الاحتلال التركي وحلفائها تم إفشالها أرادت الدولة التركية الفاشية مرة أخرى شن الهجمات القذرة على مدنيينا، فتشن الهجمات على كوباني وشنكال وريف ديرك".

وبين داود أن دولة الاحتلال التركي تسعى من وراء هجماتها إلى القضاء على مشروع الأمة الديمقراطية الموجود في المنطقة، وأضاف:" على هذا الأساس أعطى شعبنا قرار النضال، رفع شعبنا شعار النضال والمقاومة وأنه سيقاوم حتى النهاية".

وأوضح مسعود داود أن هجمات ومخططات دولة الاحتلال التركي استمرار للمؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان".

ANHA