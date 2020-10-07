PYD: شعب شمال وشرق سوريا قدم آلاف التضحيات من أجل تراب سوريا

ضمن حملة "كفى للاحتلال كفى للعزلة ... لنحمي مكتسبات روج آفا ومكتسبات ثورتنا" عقد حزب الاتحاد الديمقراطي اجتماعات جماهيرية في كل من بلدة حلوة وبلدة معشوق وقرية كري مركي في ناحية تربه سبيه، حضرها المئات من مكونات المنطقة من الكرد والعرب والسريان.

الاجتماعات أديرت من قبل عضوي المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD عبد الكريم صاروخان وسليمان عرب، والإداري ديار حسن، وتطرقوا خلال الاجتماعات إلى آخر التطورات وسياسة الدولة التركية الهادفة إلى كسر إرادة الشعوب من خلال التلاعب بالأوتار الطائفية والقومية وخلق الفتنة بين مكونات المنطقة.

وأوضحت الكلمات أن الدولة التركية تتلاعب بالأزمة السورية من أجل مصالحها الخاصة، وتهدف إلى تنفيذ الميثاق الملي التركي لإعادة الأمجاد العثمانية البائدة، واليوم تستخدم ورقة اللاجئين السوريين للضغط على الدول الأوربية وتستخدم ما يسمى بالمعارضة كمرتزقة في أجندتها الخارجية في ليبيا واليمن وأذربيجان.

كما ونوه الحزب خلال الاجتماعات إلى أن حزب الاتحاد الديمقراطي، ومنذ انطلاق الثورة، اتخذ طريق إرادة الشعب ولم يدخل في أجندة ومصالح الدول الخارجية كما فعلت المعارضة والحكومة السورية، وقدم آلاف التضحيات من أجل وحدة تراب الوطن ضد "الإرهاب" الذي طال سوريا.

وعن الحوار الكردي- الكردي، بيّن الحزب أن سياستهم الحزبية دائماً تهدف إلى الوحدة الكردية، وأن مشروع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا هو مشروع للسوريين كافة، دون إقصاء أي طرف، والحوار الكردي- الكردي قائم على هذه المبادئ.

(ر ر/ أ ب)

ANHA