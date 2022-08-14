PYD: قفزة 15 آب باتت نهج الحياة الحرة وأساس ثورة المجتمع

أصدر المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD)) اليوم بياناً، بمناسبة الذكرى السنوية الـ 38 لقفزة 15 آب، جاء فيه:

"نبارك الذكرى السنوية الثامنة والثلاثين لقفزة 15 آب، يوم الانبعاث الثوري للشعب الكردي وعموم الشعوب الكردستانية، بدايةً، على قائد الثورة الإنسانية القائد عبد الله أوجلان، عوائل شهداء الحرية والكرامة، القوات العسكرية الثورية التي تقارع الفاشية، ولجميع المناضلين والمناضلات، ثوار الحرية.

إن هذه المناسبة التي تجسدت في شخصية قائدٍ عسكري رسخ في ذاته كل القيم الإنسانية أصبحت اليوم نبراساً في تاريخ شعوب المنطقة ومنهجاً ثورياً نحو الحرية والديمقراطية.

باتت قفزة 15 آب لما تحمل من معاني ومضامين على المستوى النضال الفكري والسياسي والعسكري نظرية ثورية من نظريات المدرسة الفكرية الديمقراطية الأوجلانية، والتي عبرت الحدود الجغرافية والهوياتية لشعوب الشرق الأوسط والعالم.

وإن الروح التي امدت قفزة 15 آب بهذه الإرادة خلقت اليوم إرادة النصر لدى ثوار الحرية وطلبها من مكونات وشعوب المنطقة برمتها، هذه الروح باتت ركيزة نهج الحياة الحرة وهي أساس ثورة المجتمع وثورة المرأة، وبنيان للمجتمع الديمقراطي، الذي يرسخ في ذاته وثقافته مبادئ الأمة الديمقراطية، وفي الوقت الذي يشهد فيه النظام السلطوي الفاشي نهايته تصعد الشعوب الثورية من مقاومتها وهي اليوم على أعتاب الحرية والديمقراطية أكثر من أي وقت مضى، ومن هذا المنطلق علينا أن نتمسك ونتعمق أكثر وأكثر في فكر وفلسفة قفزة 15 حتى تصبح جزء لا يتجزأ من سلوك حياتنا، وعلى هذا الأساس، نبارك ذكرى قفزة 15 آب على القائد عبدالله أوجلان، ثوار الحرية، الشعوب الكردستانية، وعموم الشعوب السورية الثورية".

(ف)