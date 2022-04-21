PYD: ندين المواقف المخزية لـ ENKS وسنكون سنداً لأولادنا في مقاومتهم البطولية

أصدر المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، بياناً إلى الرأي العام، ندد فيه بهجمات الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع، والمواقف المخزية للمجلس الوطني الكردي (ENKS)، جاء فيه:

"في ظل الهجوم الشامل الذي يتعرض له شعبنا ومقاتلي الحرية من قبل الفاشية التركية بالاتفاق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وبمشاركة مباشرة من قبل بيشمركة روج المرتزقة، وبدلاً من أن يقف المجلس الوطني الكردي ضد سياسة الإبادة هذه، يقوم باتهام حزبنا بحرق مكاتبه وبالإرهاب، وهذا اعتراف بمدى تواطئه مع أعداء شعبنا بحيث بات يستخدم نفس اللغة والسلوك".

تابع البيان "المجلس الوطني الكردي الذي لم يتجرأ حتى الآن بإصدار تصريح ضد الاحتلال التركي للمناطق المحتلة ومازال مرتبطاً بالائتلاف السوري الذي يمارس سياسة الإبادة بحق شعبنا في عفرين وسري كانيه ويغتصب أرضنا ليس من الصعب عليه أن يهجم على حزب قاد ثورة قدّمت الآلاف من الشهداء.

وبدلاً من إعلان الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي عن ولائها للسياسات العدائية ضد الشعب الكردستاني، كان يجدر بها أن تقف إلى جانب شعبها وتدرك وتتفاعل مع ردود أفعاله الوطنية وتستمع لصرخاته، وتنادي مسؤولي الحزب الديمقراطي الكردستاني بالكف عن الاتفاق مع الدولة الفاشية التركية وتأمر قواتها المرتزقة بمحاربة الكريلا إلى جانب جيش الفاشية التركية".

'الهجمات تستهدف وجودنا وهويتنا'

أكد البيان "أننا نتعرض لهجوم يستهدف وجودنا، وما يجري اليوم في جبال كردستان هو حرب الوجود وحرب الهوية، ومن لا يشعر ولا يدرك ماهية الوضع فإن التاريخ لن يعفو عنه، لذلك يجب مواجهة هذا الظلم بإرادة فولاذية وأن لا يلين عزمنا، وإلا فسنخسر قرناً كاملا من الزمن. لذلك ندعو القوى السياسية الكردستانية إلى اتخاذ موقف صارم تجاه كل من يريد أن يلعب بمصير ومستقبل شعبنا مقابل صفقات رخيصة.

'سنكون سنداً لأولادنا الكريلا'

شدد البيان "إننا حزب الاتحاد الديمقراطي نجدد رفضنا لسياسة العمالة والتواطؤ وندين المواقف المخزية للمجلس الوطني الكردي، ونؤكد مرة أخرى على أنه مثلما كان الكريلا سنداً ودرعاً لشعبهم في كوباني وهولير وكركوك ومهاباد وآمد، نحن أيضاً سنكون سنداً لأولادنا في مقاومتهم البطولية هذه".

أكد البيان "اليوم يوم الدفاع عن كرامتنا ووجودنا، لذلك ندعو شعبنا في الأجزاء الأربعة من كردستان أن يقف صفاً واحداً مع مقاتلي الحرية أمام سياسة الخيانة والإبادة".

(ف)