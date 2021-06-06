PYD: هجمات الاحتلال التركي تشكل خطرًا على كردستان وشعبها

أصدر حزب الاتحاد الديمقراطي، اليوم، بيانًا إلى الرأي العام، حول الهجمات التي شنها جيش الاحتلال التركي على مخيم مخمور.

وجاء في نص البيان:

"ندين الهجوم الوحشي من قِبل الدولة التركية على مخيم مخمور، ونستنكر هذه العملية المنافية لكل المبادئ والقوانين الإنسانية والدولية، حيث قامت الدولة التركية بأسلحتها الإجرامية بقصف المخيم الذي يقطنه المدنيون، كما قام طيران الاحتلال التركي بقصف جبل كوريجارو قرب مدينة شلادزي في قضاء آميدية بمحافظة دهوك.

وتزامنًا مع شن الطائرات الحربية التابعة لها، مساء السبت، غارات جوية على تل جارجل ومحيطه في منطقة متينا بمناطق الدفاع المشروع، ومن خلال هذه الاعتداءات واختلاق الفتن والمؤامرات، فقد ستة من عناصر البيشمركة حياتهم، إذ يهدف الاحتلال التركي إلى إحداث اقتتال كردي، لذلك على الحزب الديمقراطي الكردستاني عدم الانجرار وراء المؤامرات التي تنسجها الدولة التركية لإحداث الشرخ بين أبناء الشعب الكردستاني.

إن الهجمات التركية تشكّل خطرًا حقيقيًّا على عموم جغرافية كردستان وعلى الشعب الكردستاني عامة، وتأتي هذه الاعتداءات وسط صمتٍ ممنهج ومريب ومن دون أي رادع من قبل حكومة باشور كردستان تجاه هذه الهجمات التي ستجرّ الويلات على عموم الشعب الكردستاني، فسياسة النأي بالنفس لن تجدي نفعًا لِما تشكله هذه الهجمات من خطر حقيقي على شعبنا ومكتسباته؛ لأن مصير شعبنا الكردستاني ومستقبله ووجوده المشترك واحد ولا يقبل التجزئة.

إننا في المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD في الوقت الذي ندين فيه جميع العمليات العسكرية التي تقوم بها الدولة التركية، ندعو الشعب الكردستاني إلى الصمود والوقوف في وجه هذه العمليات الهمجية، كما ندعو الدولة العراقية وحكومة إقليم كردستان إلى الوقوف في وجه هذه الاعتداءات وتحمّل مسؤولياتهما وواجباتهما الإنسانية والأخلاقية والشرعية واتخاذ موقف واضح وصريح تجاه الاعتداءات التركية والدفاع عن حدودهما ضد التدخل العدواني للاحتلال التركي".

ANHA