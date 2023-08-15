PYD: الإنجازات في كردستان هي ثمار النهج الذي بدأ بقفزة 15 آب

هنأ حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، الشعب الكردي وشعوب ميزوبوتاميا بالذكرى السنوية الـ 39 لقفزة 15 آب، عبر بيان كتابي.

استذكر الحزب في مستهل بيانه، شهداء مسيرة قفزة الـ 15 من آب، وقائدها عكيد (معصوم قورقماز)، مشيراً أنه لولا القفزة وشهداء مسيرتها لما تحققت إنجازات تاريخية للكرد اليوم.

وعدّ البيان قفزة 15 آب، نتاج نضال دؤوب منذ نوروز 1973 ومقاومة سجن آمد عام 1982 والتضحيات العظيمة التي بُذلت في وجه أعداء الشعب الكردستاني.

وأضاف البيان بوصف القفزة "الرصاصة الأولى مهمة ولا تقل عن أهميتها الفكر والفلسفة والدافع الذي ضغط على الزناد للإعلان عن بداية مسار جديد لحياة جديدة شعارها “المقاومة حياة”".

ونوّه أن قفزة آب لم تكن مجرد إعلان عن بداية كفاح مسلّح، على قدر ما هو منعطف تاريخي في مسار حياة الشعب الكردي وشعوب مزوبوتاميا من حيث التفكير والنهج والممارسة في ميادين النضال والثقافة والتمسك بالقيم الإنسانية والديمقراطية.

وأكد أن كل ما نراه اليوم من وعي وتنظيم وإنجازات سياسية ودبلوماسية وثقافية في أجزاء كردستان الأربعة وفي الخارج هي ثمار لهذا النهج الذي بدأ بقفزة 15 آب.

وعاهد حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، في بيانه الشهداء والقائد عبد الله أوجلان، بالتمسك بنهجهم والاسترشاد بنضالهم حتى تحقيق ما ناضلوا ويناضلون من أجله، وهو تحقيق حرية الشعوب والعيش المشترك وفق مفهوم الأمة الديمقراطية.

(أ م)