PYD: على الشعب الالتزام بقرارات الإدارة الذاتية لدرء مخاطر فيروس كورونا وانتشاره

بموجب التعميم الذي أصدرته الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا كإجراء وقائي لمنع ظهور وانتشار فيروس كورونا، دخل حظر التجوال في مناطق شمال وشرق سوريا حيز التنفيذ من الساعة 06:00 من صباح اليوم المصادف 23 آذار.

عليه، أصدر المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD بياناً كتابياً، حث فيها الشعب على الالتزام بتوجيهات الإدارة الذاتية لدرء مخاطر فيروس كورونا.

ونص البيان:

"يمر العالم أجمع بظروف استثنائية للغاية نتيجة انتشار فيروس كورونا (COVID19)، حيث باتت الحياة معطلة في كافة المرافق الحيوية للدول؛ هذا الفيروس ونتيجة سرعة انتشاره، وخاصة في ظل إمكانية انتقاله عبر جميع الممارسات اليومية يشكل خطراً كبيراً، وأُعلن عنه كوباء عالمي.

هذه الظروف التي جعلت الكثير من الدول تعيد النظر في سياساتها الداخلية، وباتت تبحث عن برامج تقيد انتقال هذا الفيروس، والتي لاتزال تجد صعوبة واضحة في القضاء على انتشاره، الذي بات يضعنا جميعاً أمام تحديات ومسؤوليات مهمة وجدّية.

نتوجه في المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD إلى أعضاء حزبنا ومؤيديه، كذلك عموم أبناء شعبنا سواء في الخارج الذين نتمنى بأن يلتزموا بالتوجيهات الرسمية المتبعة، وكذلك في الداخل في عموم مناطق شمال وشرق سوريا بالتعاون مع القرارات الصادرة عن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا؛ كإجراء وقائي يساعد في درء مخاطر هذا المرض وانتشاره؛ خاصة أن مناطقنا لاتزال خالية حتى الآن من أية إصابات حسب الجهات الصحية الرسمية، هذا الأمر يدفعنا لأن نعمل ونتعاون بجدية مع القرارات المذكورة.

هذا الفيروس تهديد حقيقي كبير، ولابد من أن لا يتهاون أحد في اتباع الإجراءات اللازمة، خاصة الوقائية منها، فالتحرك بشكل فردي من كل شخص أو من كل عائلة يؤدي إلى خلق تجمعات كما شاهدنا في يوم النوروز؛ وهذا خطر وعرقلة لجهود الإدارة الذاتية في القيام بواجبها.

نثق بقدرة شعبنا وانضباطه، وكذلك وعيه وحرصه على السلامة العامة، وكلنا أمل في أن يكون هناك التزام وتعاون جدّي".

مع تمنياتنا بالسلامة لشعبنا ولعموم العالم.

(س و)

ANHA