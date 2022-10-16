PYD يوزع لوازم مدرسية على أبناء وبنات الشهداء في عين عيسى

وحضر عملية التوزيع التي جرت في مؤسسة عوائل الشهداء بناحية عين عيسى، الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة كري سبي، فضيلة محمد والإدارية في لجنة المرأة، زليخة محمد والرئيسة المشتركة لمكتب حزب الاتحاد الديمقراطي بيرفان إسماعيل، وأبناء الشهداء مع ذويهم.

بهذه المناسبة، قالت بيرفان إسماعيل: "اليوم نكرم أبناء الشهداء تقديراً لتضحيات آبائهم الذين قدموا أغلى ما يملكون في سبيل الدفاع عن الوطن وصد هجمات الاحتلال التركي الذي يخطط لاحتلال المزيد من الأراضي السورية واستعباد أهلها ونهب خيراتها".

أشارت بيرفان إسماعيل إلى أن "تكريم أبناء الشهداء هو أقل ما يمكن فعله وليكونوا قدوةً ونبراساً في طريق المقاومة التي ينتهجها شعبنا في ظل تربص الأعداء بمناطقنا".

وزع بعدها الحقائب واللوازم المدرسية على أبناء الشهداء.

وتجدر الإشارة إلى أن حزب الاتحاد الديمقراطي سيوزع القرطاسية والحقائب المدرسية على أبناء وبنات الشهداء في كافة نواحي وبلدات التابعة لمقاطعة كري سبي في الهيشة والجرن والهباء.

(د)

ANHA