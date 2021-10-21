PYD يثمّن اعتراف البرلمان الكتالوني بالإدارة الذاتية ويعتبره خطوة جريئة

تتوالى أصداء قرار البرلمان الكتالوني الاعتراف بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. وفي هذا السياق، شكر المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD))، في بيان كتابي أصدره اليوم، البرلمان والشعب الكتالوني على الاعتراف بالإدارة الذاتية.

وجاء في بيان المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي:

"بيان شكر وتقدير للشعب والبرلمان الكتالوني

في هذا اليوم التاريخي أينعت ثمار دماء شهداء مكونات شمال وشرق سوريا، والتي تمثلت بدايتها في اعتراف البرلمان الكتالوني بغالبيته العظمى بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

إننا في المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD نرى من الواجب الأخلاقي والإنساني أن نتقدم بأسمى عبارات الشكر والعرفان للشعب والبرلمان الكتالوني الحر لإقدامه على هذه الخطوة الجريئة التي تضع الحرب السورية ومنزلقاتها الخطيرة في مسارها الصحيح نحو الحل.

كما أننا نثمن كثيراً هذا المنحى الذي اتخذه البرلمان الكتالوني وقراءته الصحيحة لمشروعنا الذي لطالما سعينا إلى تقديمه للقاصي والداني كأفضل نموذج حل للصراع السوري.

شكراً شعب كتالونيا.

شكراً برلمان كتالونيا".

(م)