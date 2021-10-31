PYD يطالب بجثماني الشهيدين تولهلدان وسردم في اليوم الـ 27 من اعتصام سيمالكا

توافد أعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي من أحياء مدينة قامشلو، للاعتصام تحت الخيمة للتنديد بصمت الحزب الديمقراطي الكردستاني على الرغم من جميع المناشدات لتسليم جثماني الشهيدين.

شارك في خيمة الاعتصام المنصوبة بالقرب من معبر سيمالكا الفاصل بين روج آفا وباشور(جنوب كردستان)، مكونات شعوب شمال وشرق سوريا والاحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني ومكتب شؤون الأديان والمنظمات الحقوقية، وذلك للتنديد بخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني والمطالبة بجثامين شهداء كمين خليفان.

من المقرر أن تستمر خيمة الاعتصام غداً بمشاركة لجان الاقتصاد التابعة لمقاطعة قامشلو.

(ع ع /آ)

ANHA