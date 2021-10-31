PYD يطالب بجثماني الشهيدين تولهلدان وسردم في اليوم الـ 27 من اعتصام سيمالكا

​​​​​​​تستمر فعالية خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا الحدودي في يومها السابع والعشرين، بمشاركة أعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) لمدينة قامشلو، للمطالبة بتسليم جثماني الشهيدين تولهلدان رامان وسردم جودي.
كردستان 2021-10-31T13:46:00 قامشلو

توافد أعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي من أحياء مدينة قامشلو، للاعتصام تحت الخيمة للتنديد بصمت الحزب الديمقراطي الكردستاني على الرغم من جميع المناشدات لتسليم جثماني الشهيدين.

شارك في خيمة الاعتصام المنصوبة بالقرب من معبر سيمالكا الفاصل بين روج آفا وباشور(جنوب كردستان)، مكونات شعوب شمال وشرق سوريا والاحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني ومكتب شؤون الأديان والمنظمات الحقوقية، وذلك للتنديد بخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني والمطالبة بجثامين شهداء كمين خليفان.

من المقرر أن تستمر خيمة الاعتصام غداً بمشاركة لجان الاقتصاد التابعة لمقاطعة قامشلو.

 (ع ع /آ)

ANHA


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