وجاء ذلك عبر بيان أصدره المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي بحلول الذكرى السنوية الرابعة لرحيل القامة الوطنية الكردية "جلال طالباني". وقال في البيان:

"أربعة أعوام مضت على رحيل الزعيم الوطني "مام جلال طالباني" وما زلنا نستذكر مآثره ونستحضر أفكاره النيّرة وحكمته الكبيرة، فمهما مرَّت السنوات على رحيله تبقى مسيرته النضالية منهلاً للشعوب التواقة للحرية.

إننا في المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD نرى أن الإخلاص لهذه القامة الوطنية الكبيرة يكون قبل كل شيء بالوفاء لنضاله ومدرسته التي أفنى عمره من أجلها, وخصوصاً في خِضم الأزمات التي تعصف بالمنطقة والأزمات التي نمرُّ بها.

وبهذه المناسبة الأليمة لرحيل الزعيم الكردي "مام جلال طالباني" نتقدم إلى روحه الطاهرة بأسمى آيات الطمأنينة والسلام، ونؤكد على المُضي قُدُماً في ثقافته لنيل حقوق الشعب الكردي والشعوب الأخرى".

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ANHA