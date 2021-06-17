PYD يستنكر جريمة مقتل عضوة في HDP على يد أحد متطرفي الفاشية التركية

وأصدر المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD بياناً لاستنكار جريمة اعتداء أحد العناصر المتطرفة التابعة للفاشية التركية اليوم على مبنى لحزب الشعوب الديمقراطي في أزمير وقتل عضوة في الحزب، وجاء في نص البيان:

"في الوقت الذي تشن فيه دولة الاحتلال التركي هجماتها السياسية والعسكرية الممنهجة على الشعب الكردستاني وتضع الخطط والمؤامرات لإحداث اقتتال كردي كردي، وإعادة بلورة دورها التآمري العثماني على مستقبل الشعب الكردستاني وشعوب الشرق الأوسط عامةً، قام أحد متطرفي الدولة التركية في صباح هذا اليوم بهجوم سافر على مبنى حزب الشعوب الديمقراطي HDP في مدينة أزمير و إحراقه والاعتداء على أعضاء الحزب، ونتج عن ذلك فقدان إحدى العضوات لحياتها " دينيز بويراز" ، وذلك على مرأى ومسمع الجهات الأمنية ومن دون أي رادع أو محاسبة للمعتدين، بالرغم من تحذير الحزب لمراتٍ عديدة الجهات الأمنية بتلقيه تهديدات مستمرة على مكاتبه، وهذا يدل على تورط الدولة التركية وأجهزتها الأمنية ومتطرفي حزب العدالة والتنمية في هذه الهجمات.

إن مثل هذه الاعتداءات والتي تعبر عن الحقد الدفين من قبل الفاشية التركية على المؤسسات الديمقراطية وخاصة حزب الشعوب الديمقراطي HDP الذي يكافح ويناضل لأجل دمقرطة المجتمعات في تركيا ويدافع عن الشعوب ويقبع معظم قياداته ونوابه في سجون الفاشية التركية لدفاعهم عن حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية.

إننا في المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD في الوقت الذي ندين بأشد العبارات مثل هذه الاعتداءات نطالب المجتمع الدولي بالضغط على الدولة التركية للكف والحد من انتهاج هذه الأساليب القمعية الممنهجة على الشعب الكردستاني وشعوب المنطقة، كما نعزي عائلة ورفاق دينيز بويراز التي ناضلت ودفعت حياتها ثمناً من أجل السلام والديمقراطية".

(ل)

ANHA