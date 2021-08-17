PYD يستنكر الهجوم على شنكال ويعده استهدافاً للسيادة العراقية

وأصدر المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي، اليوم الثلاثاء، بياناً كتابياً إلى الرأي العام، وصلتنا نسخة منه.

وقال البيان: "شنكال أصبحت هدفاً للفاشية التركية يوم أمس 16 آب مرة أخرى، حيث تم اغتيال القيادي في وحدات حماية شنكال “سعيد حسن” ورفيقه “عيسى خوديدا” في وسط مدينة شنكال دون أي اعتبار للمدنيين الذين أصيبوا في هذا الاعتداء الوحشي".

ومضى مضيفاً "جاء هذا الاعتداء تزامناً مع الذكرى الثالثة لاستشهاد مام “زكي شنكالي” وبنفس الأسلوب والوحشية، مما يدل على أن الفاشية التركية مصممة على ترك شعبنا الإيزيدي بلا قيادة تخرج من صميمه وتعبر عن طموحاته في حياة حرة كريمة، وهي جريمة ارتكبت أمام أنظار العالم أجمع مثل سابقاتها ومتممة للإبادة العرقية التي لم يستطع داعش إتمامها في عام 2014، كما أن هذا الاعتداء الوحشي يتزامن مع الاعتداءات المستمرة على جنوب كردستان وعلى شمال وشرق سوريا ضمن مخطط شامل يستهدف إبادة الشعب الكردي عامة، وهو خرق فاضح لسيادة العراق مثلما تم خرق سيادة سوريا واحتلال أجزاء من الشمال السوري".

وزاد البيان "يجب أن نعلم أن شنكال ليست لوحدها والشعب الكردي لن يتخلى عنها لأن فيها جذور الكرد الأصيلة وصمدت أمام كل الفرمانات التي استهدفتها وحافظت على أصالتها الكردية على مرِّ التاريخ، وعلى كل كردي شريف أن يقف إلى جانبها ويحافظ عليها في مواجهة كل الاعتداءات الدنيئة التي تستهدف الجذور الكردية".

ورأى المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي أن شنكال جزء من الدولة العراقية "مما يفرض على العراق ألا يسكت في مواجهة هذه الاعتداءات الوحشية على جزء من العراق الذي يجب أن يدافع عن سيادته تحت كل الظروف، والسكوت على هكذا عدوان سيشجع المعتدي على التمادي في بغيه".

وطالب الحزب "كل القوى السياسية والأحزاب الكردية ألا تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا الاعتداء السافر على الجذور الكردية وتقف إلى جانب شعبنا الإيزيدي الذي يدافع عن كرامة الكرد عامة".

وناشد كل القوى الديموقراطية والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان والقيم الإنسانية "ألا تبقى متفرجة على إبادة الشعب الكردي الإيزيدي وتقف إلى جانبه في محنته".

(س ر)

ANHA