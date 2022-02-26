PYD يرسل برقية عزاء بوفاة عبد الكريم سكو

وأرسل المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي برقية عزاء بوفاة سكرتير حزب البارتي الديمقراطي الكردستاني- سوريا عبد الكريم سكو. جاء فيها:

"ببالغ الحزن والتأثر تلقينا اليوم نبأ وفاة سكرتير حزب البارتي الديمقراطي الكردستاني- سوريا السيد عبد الكريم سكو أحسن الله مأواه، وشمله بالرحمة والمغفرة.

إن هذا المصاب الجلل هو مصابنا جميعاً، نشارككم الحزن، وفقدان شخصية وطنية حاز على احترام وتقدير كل من عرف أفضاله في هذا الوقت لهو خسارة كبيرة لشعبنا لما للفقيد الراحل من مآثر نضالية وقيم نبيلة.

نحن في المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي(PYD) وبهذه المناسبة المحزنة، نعرب لشعبنا الكردي ولرفاقه في حزب البارتي الديمقراطي الكردستاني – سوريا ولأسرة الفقيد، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة لرحيل الشخصية السياسية والوطنية المعروفة سائلين العلي القدير أن يجزيه خير الجزاء على ما أسداه لشعبه الكردي ولجميع مكونات المنطقة من جليل الخدمات، وأن يلهم الجميع جميل الصبر وحسن العزاء".

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ANHA