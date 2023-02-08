PYD ينظم ندوة حول المؤامرة الدولية ضد القائد أوجلان في دمشق

حضر الندوة التي بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، العشرات من أهالي حي زور آفا، ثم ألقى الرئيس المشترك لمجلس حزب الاتحاد الديمقراطي في دمشق، فاضل بوزان كلمة، قال فيها: "إن مؤامرة الخامس عشر من شباط مؤامرة دولية تترأسها الدول الرأسمالية الساعية لإحباط جهود تحرير الشعوب كما حدث في فيتنام وكوبا وغيرها من ثورات الشعوب التحررية، وإن فلسفة وفكر القائد أوجلان المطالبة بالعدل والمساواة بين الفئات والطوائف المجتمعية والمطالبة بحقوق الكرد يصب ضد مصالح هذه الدول الاحتلالية والاستعمارية، لذا تسعى بهذه المؤامرة إلى إيقاف وإسقاط النضال التحرري، ولكنها فشلت في ذلك؛ لأن فكر القائد أوجلان حر طليق وينير دربنا دائماً".

من جانبها، ألقت الرئيسة المشتركة لمجلس حزب الاتحاد الديمقراطي في دمشق، ذاكرة أحمد كلمة أكدت فيها "أن القائد من الأوائل الذين سعوا إلى تحرير المرأة في الشرق الأوسط تحت شعار " المرأة، الحياة ، الحرية Jin Jiyan Azadî" وعلى هذا الأساس يجب على المرأة بشكل عام والمرأة الكردية بشكل خاص استنكار هذه المؤامرة والوقوف في وجه الطغيان الفاشي الساعي لتحطيم إرادتها".

كما أكد الإداري في مجلس حزب الاتحاد الديمقراطي، مظلوم يوسف "أن مؤامرة 15 شباط ليست ضد الشعب الكردي والقائد آبو فحسب، بل مؤامرة ضد الشعوب المطالبة بحقوقها المشروعة، لذا على الشعوب المطالبة بحريتها وحقوقها أن تجعل من 15 شباط يوماً نضالياً لتزيد جهودها في سبيل تحقيق النصر"، مطالباً "الشعب الكردي وشعوب الشرق الأوسط بالعمل لتحقيق حرية القائد أوجلان الجسدية ليكون نصراً عظيماً".

واختتمت الندوة بترديد الشعارات الثورية والتأكيد على ضرورة تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبدالله أوجلان عبر تصعيد النضال.

(ف)

ANHA