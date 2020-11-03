PYD ينتخب مجلسه في ناحية كركي لكي

تحت شعار" بالتنظيم ومقاومة الشعب الثورية سندحر الاحتلال ونحمي الأمة الديمقراطية" عقد حزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية كركي لكي بمقاطعة قامشلو اجتماعاً موسعاً لانتخاب مجلس الإدارة المحلية في الناحية.

وعقد الاجتماع في مركز نقابة العمال في بلدة رميلان بمشاركة ١٥٠ مندوباً ومندوبةً في حزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية كركي لكي والقرى التابعة لها.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت، ومن ثَم ألقيت كلمة من قبل عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي عبدالكريم صاروخان شدّد فيها على دور حزب PYD في إدارة شؤون المجتمع، وتنظيم أعماله وفق الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة.

وأشار صاروخان" إلى أن تركيا تستعد لاجتياح مناطق أخرى في شمال وشرق سوريا وبصدد ذلك نقول إن عدم رضوخ النظام السوري للحلول السياسية وعدم تقبّل الجانب الروسي إيجاد حلول يدل على اتفاقيات جديدة لافتعال حروب في شمال وشرق سوريا واحتلال مناطقنا من قبل تركيا".

ونوّه صاروخان إلى أن "سياسات تركيا أصبحت واضحة وسقط القناع عن وجهها في محاولتها النيل من الديمقراطية بحجة وجود العمال الكردستاني، لذلك على حزب الاتحاد الديمقراطي العمل بشكل أكبر لمواجه المؤامرات التي تحاك ضد شعبنا في شمال وشرق سوريا".

وقد قرئ التقرير التنظيمي لأعمال حزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية كركي لكي والبلدات التابعة لها، وتم النقاش عليه من قبل المندوبين حول كيفية توسيع آلية العمل في المجتمع وتقوية تنظيمهم أكثر.

وانتهى الاجتماع بانتخاب ١٢ مندوباً لإدارة مجلس ناحية كركي لكي والقرى التابعة لها.

(ك-ع/ه)

ANHA