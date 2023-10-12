PYD يحيي السنوية الأولى لاستشهاد محمد بوزان

نظّم حزب الاتحاد الديمقراطي مراسم استذكار للشهيد محمد بوزان في السنوية الأولى لاستشهاده، وذلك على ضريحه في مزار الشهداء بناحية الشدادي وبمشاركة الأهالي وبعض المؤسسات والإدارات المدنية.

وتعرّض عضو لجنة الحماية في مجلس ناحية الشدادي وعضو حزب الاتحاد الديمقراطي، محمد بوزان، في 13 تشرين الأول2022، للاغتيال من قبل خلايا مرتزقة داعش، أثناء عودته إلى منزله في قرية علوص.

ألقت خلال المراسم، الرئيسة المشتركة لمجلس ناحية الشدادي إيمان رمضان كلمة استذكرت فيها الشهيد محمد حسين بوزان وقالت:" إن الشهيد بوزان كان قدوة لجميع أصدقائه في العمل فكان صاحب إرادة وخلق عظيم، واليوم نجدد عهدنا له لمواكبة مسيرته النضالية".

بدوره، تطرق عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي عبد الغني أوسو إلى الخصال التي كان يتحلى بها الشهيد محمد ونضاله من أجل حرية الشعوب والإنسانية.

من جانبه، أكد عضو حزب الاتحاد الديمقراطي بناحية الشدادي، فاضل الأحمد، على متابعة مسيرة الشهيد محمد النضالية لتحقيق الحرية والديمقراطية في شمال وشرق سوريا.

ودعا إلى توحيد الصفوف وتعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة وتواجه بناء سوريا ديمقراطية.

وانتهت المراسم بوضع أكليل الزهور على ضريح الشهيد محمد بوزان.

(م ح)

ANHA



