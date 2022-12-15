PYD يهنئ المجتمع الإيزيدي بمناسبة عيد إيزي

أصدر المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، بياناً اليوم الخميس، إلى الرأي العام بمناسبة عيد إيزي، هنّأ فيه جميع الإيزيديّين في العالم.

جاء في مستهله: "يحتفل مجتمعنا الإيزيدي يوم غد بعيد "إيزي" الذي يصادف الجمعة الأولى من شهر كانون الأول الشرقي، ويسبقه صوم لمدة ثلاثة أيام (صوم إيزي)، ثم يأتي العيد في اليوم الرابع وتقام الأفراح وتتبادل التهاني".

وأضاف البيان "يأتي عيد إيزي هذا العام، في وقت يمر فيه شعبنا الكردي بشكل عام، ومجتمعنا الإيزيدي بشكل خاص، بمرحلة مصيرية حساسة ودماء مجتمعنا الإيزيدي لم تجف بعد، ومآسيه ما زالت مستمرة في شنكال وسري كانيه وعفرين وفي مخيمات الشهباء، وما زالت تنتهك جميع العهود والأعراف والمواثيق الدولية، ومع كل ما حدث ويحدث يبدي مجتمعنا الإيزيدي صموداً ومقاومة لا حدود لها للحفاظ على قيمه وثقافته وأعياده".

وأكد البيان "إننا في المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، وبهذه المناسبة، نتقدم بأحر التهاني وأجمل التبريكات لأبناء شعبنا الإيزيدي ونتطلع بأن تكون مناسبات شعبنا وسيلة للتلاحم وسبيلاً لتقريب المواقف أمام ما يتعرض له شعبنا الكردي بشكل عام، وفي الوقت نفسه نناشد جميع المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي تحمّل مسؤولياتها والعمل على الحد من المجازر والإبادات العرقية التي تتعرض لها الشعوب والأقليات الدينية، وعلى رأسها مجتمعنا الإيزيدي الذي تعرض أكثر من غيره لهذه الإبادات".

(ل م)