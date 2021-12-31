PYD يهنّئ شعب سوريا برأس السنة الميلادية ويتنمى أن يكون 2022 عاما نهاية الأزمة

وأصدر المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، اليوم الجمعة، بياناً إلى الرأي العام، هنّأ فيه شعوب ومكونات شمال وشرق سوريا والعالم بمناسبة رأس السنة الميلادية.

وجاء فيه:

"أبناء شعبنا في شمال وشرق سوريا، الأصدقاء في جميع دول ومناطق العالم وكل من يعمل بجد وجهد لخدمة الإنسانية والديمقراطية، في الساعات القليلة القادمة سوف نودع سنة كانت غير عادية بالنسبة لشعبنا وللمنطقة، نجحنا فيها رغم الصعوبات في تذليل العديد من العراقيل والتحديات بشتى أنواعها، وحققنا إنجازات ملموسة لم تتحقق بسهولة، فقد بنيناها بدماء شهدائنا وفكرنا السليم، ووضعنا خطوطاً عريضة لتعميق الديمقراطية على نحو شامل، ورسمنا معاً طموحاتنا المستقبلية".

وتابع البيان "ويبقى هدفنا الجوهري في عام 2022 تعميق العيش المشترك وبناء مجتمع ديمقراطي قوي يتسم بالعدالة والإنصاف، تنال فيه جميع الشعوب والمكونات حقوقها المشروعة وتمارس ثقافاتها من أوسع أبوابها".

وأكد البيان "نحن في المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) ندرك أن الوصول إلى هذه الأهداف يتطلب منا بذل المزيد من التضحيات، وتضافر الجهود وتحدي العقبات من أجل تحقيقها وإنجاحها. وبكل تأكيد سنواجه المخاطر والتحديات من شتى الأنواع والأشكال، لكن النجاح دائماً ملك لأولئك الذين يحاولون تحقيق التقدم بجهودهم المضنية".

وتابع "وكلنا ثقة بأن شعبنا باستطاعته أن يحقق إنجازات عظيمة وأن تتبادل جميع شعوب سوريا والعالم التفاهم والتعاون في تحقيق مستقبل الشعوب لتحويل الأرض التي نعيش عليها إلى بلاد جميلة مشتركة.

وبمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة نتقدم بالتهاني القلبية إلى كل شعبنا ومكونات شمال وشرق سوريا وعموم سوريا، متمنين أن يكون العام الجديد عاماً تنتهي فيه الأزمة السورية ويتحقق الأمن والسلام ونتجه نحو سوريا ديمقراطية لا مركزية والخلود لشهدائنا - كل عام وأنتم بألف خير".

(ف)