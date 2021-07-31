PYD يدين هجوم قونيا ويؤكد أن محاولات إبادة الكرد ستجابه بالمقاومة

وأصدر المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي، اليوم السبت، بياناً إلى الرأي العام، وصلتنا نسخة منه.

وقال البيان في مستهله "إن ما شهدته قونية وَسْطَ تركيا من مجزرة بشعة راح ضحيتها سبعة أفراد كُرد من أسرة واحدة تحت أنظار الأمن التركي يؤكد على دوافع عنصرية قوموية عمل عليها أردوغان منذ تسلّم حزبه دفة القيادة في تركيا وأثارتها وسائل إعلامه ضد الكُرد".

وأضاف "هذه الجريمة البشعة التي ارتكبها رجال عصابات أردوغان الفاشية ليست الأولى ولن تكون الأخيرة بحق المدنيين الكرد، نتيجة الذهنية العنصرية التي تحكم تركيا منذ مئات السنين".

وأدان المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD واستنكر بأشد العبارات "هذه الجريمة العنصرية التي ارتكبتها عناصر الطورانية التركية".

داعياً "المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية المعنية بحقوق الإنسان إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه ما يمارسه النظام التركي ضد الشعوب الأخرى وخصوصاً الشعب الكردي".

واختتم البيان مؤكداً أن "محاولات "الحلف الفاشي" للنظام التركي في إبادة الكرد وتهجيرهم قسراً من مواطنهم الأصلية ستُجابه بمزيد من الإصرار على المقاومة حتى نيل كافة الحقوق المشروعة للشعب الكردي".

(س ر)

ANHA