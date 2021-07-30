PYD يدين الهجوم على قوات الكريلا ويدعو للوقوف في وجه سياسات PDK

وأصدر المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي، اليوم الجمعة، بياناً إلى الرأي العام، وصلتنا نسخة منه.

وجاء في مستهل البيان: "في الوقت الذي تقوم قوات الكريلا البطلة بإلحاق الخسائر بالجيش التركي، قامت قوات البيشمركة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني بحشد القوات في مناطق الاشتباك، من دون أي هدف سوى مساعدة الجيش التركي ومؤازرته"، مشدداً أن "حشد القوات يعني تحضير الأرضية لحالة الاشتباك وهذا ما تم في الأيام الأخيرة".

وأدان حزب الاتحاد الديمقراطي "أي تعاون مباشر أو غير مباشر من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الجيش التركي ضد الكريلا".

مضيفاً أن "ما تقوم به القوات التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني هو سياسة خطيرة جداً وتضع جميع مكتسبات الشعب الكردي في خطر. وأن الهجوم على الكريلا هو هجوم على القيم المشتركة لشعبنا، واستهداف للوحدة الوطنية التي كانت وما تزال الكريلا هي القوة الضامنة لها، لذلك ندعو القوى الكردستانية للوقوف في وجه هذه السياسات".

داعياً في ختام بيانه "الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى ترك هذه الممارسات الخطيرة التي سيكون لها تداعيات خطيرة على مستقبل شعبنا في الأجزاء الأربعة".

ويأتي بيان حزب الاتحاد الديمقراطي على خلفية الهجوم الذي شنته قوات الديمقراطي الكردستاني ضد قوات الكريلا في منطقة خليفان بباشور كردستان في الـ 26 من تموز الجاري، ما أدى إلى استشهاد عدد من مقاتلي الكريلا.

هذا وأدانت مجالس عوائل الشهداء في عدة مدن من إقليم الجزيرة، في وقت سابق من اليوم، الهجوم، وطالبت عموم الكرد بفضح سياسات الخيانة.

(س ر)

ANHA