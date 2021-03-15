PYD يدعو الشعب الكردي للنفير حتى معرفة وضع القائد أوجلان

"لقد أثارت الأخبار التي نشرت بصدد صحة القائد عبد الله أوجلان سخطاً شديداً لدى شعبنا، والتصريحات التي صدرت حتى الآن من قبل السلطات التركية لا يمكن تصديقها، نظراً للسياسات الفاشية التي تبنتها حكومة أردوغان و دولت بخجلي تجاه القائد آبو و الشعب الكردي عموماً.

لذلك على السلطات التركية أن تسمح لمحاميّ القائد أوجلان بالذهاب مباشرة إلى ايمرالي للتأكد بأنفسهم من الوضع الصحي والاطلاع على سلامته. لأن حرية القائد أوجلان وصحته يمسان كل الشعب الكردي و يعتبران خطاً أحمر بالنسبة لشعبنا.

وإننا كحزب الاتحاد الديمقراطي PYD ندعو شعبنا بأن يكون في حالة نفير عام، فهذه الممارسات وهذه العزلة المفروضة على القائد إنما هي استهداف للقائد أوجلان واستهداف لإرادة الشعب الكردي و كرامته. ولن يهدأ لنا بال إلى أن يتم التأكد من صحة وسلامة القائد أوجلان، لأن قضية القائد أوجلان هي قضية وطنية.

كما ندعو SPT بأن يقوم مباشرة بإرسال هيئة إلى ايمرالي، وكذلك ندعو جميع أصدقاء الشعب الكردي للوقوف في وجه حرب الإبادة التي تشنها الدولة التركية ضد الشعب الكردي" .

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ANHA