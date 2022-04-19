PYD يدعو الحكومة العراقية لردع تركيا التي تحتل باشور لا مواجهة المجتمع الإيزيدي في شنكال

وأصدر المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي، بياناً إلى الرأي العام، حول هجمات الجيش العراقي على حواجز لقوات أسايش إيزيدخان في قضاء شنكال، وصلتنا نسخة عنه.

وجاء في مستهل البيان: "في خطوة تصعيدية خطيرة، قام الجيش العراقي مساء أمس الإثنين بشنِّ هجمات عديدة على وحدات مقاومة شنكال "أسايش إيزيدخان" وقوات YBŞوالـ YJŞ في عدة مناطق من قضاء شنكال للاستيلاء على مواقعها في بلدة "خانصور وسنونى ومجمع دوكور ووادي شيلو وسكينى" مما أدى إلى وقوع جرحى وإصابات بين المدنيين، تزامناً مع بناء جدار على الحدود بين روج آفا وشنكال في خطوة للفصل بين أبناء الشعب الكردي وتقسيم المقسم أصلاً وفق الاتفاقيات المشؤومة التي جزأت الشعب الكردستاني".

مضيفاً "إن شعبنا الإيزيدي الذي واجه حملات الإبادة وعشرات الفرمانات من قبل القوى الظلامية الإرهابية قام بالدفاع عن نفسه أمام كل الإبادات التي قامت بها داعش الإرهابي ومشغليه من القوى الإقليمية وعلى رأسها الاحتلال التركي، وذلك من خلال مقاومة شعبنا الإيذيدي وقواته الدفاعية، لذلك يحق للمجتمع الإيزيدي في شنكال أن يقرر كيفية إدارة وحماية نفسه من كل الهجمات، والخطوة التصعيدية التي يقوم بها الجيش العراقي إنما تستهدف المشروع الديمقراطي الذي دفع شعبنا الإيزيدي أثماناً باهظة لتحقيقه وتطبيقه".

المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD طالب الحكومة العراقية "مجدداً باتخاذ الطرق التوافقية التصالحية مع شعبنا الإيزيدي في شنكال"، ودعاها إلى "الابتعاد عن المؤامرات التي تضعها القوى الإقليمية كالفاشية التركية التي تهدف إلى ضرب استقرار المنطقة".

واختتم بيانه بالقول "كما أن الواجب السيادي للدولة والحكومة العراقية يقتضي اتخاذ قرارات رادعة وصارمة ضد الاحتلال التركي الذي يقوم باحتلال باشور كردستان وينفِّدَ حملات إبادة بحق الشعب الكردي، لا أن تواجه المجتمع الإيزيدي في شنكال".

(س ر)

ANHA