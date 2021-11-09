PYD يدعو الأطراف الدولية لوضع حد لجرائم الاحتلال التركي بحق المدنيين

وجاء ذلك عبر بيان أصدره المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي تعليقاً على جريمة استهداف طائرة مسيرة للاحتلال التركي اليوم لسيارة مدنية في حي الهليلية بمدينة قامشلو أدت لاستشهاد 3 مدنيين، وقال في بيانه:

"جريمة أخرى تُضاف إلى سجل الجرائم الدموية للدولة التركية في استهدافها الممنهج للمدنيين والشعوب في شمال وشرق سوريا ، حيث لا يكترث المحتل التركي بأية مواثيق دولية ولا بكراماتٍ إنسانية في استهدافاته المتكررة ضد مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الآمنة بفضل جهود قوات سوريا الديمقراطية.

ففي عصر هذا اليوم 8 . 11 . 2021 تم استهداف سيارة مدنية في حي الهلالية في مدينة قامشلو من خلال طائرة مسيرة تابعة للاحتلال التركي الفاشي، مما نجم عن احتراقها وانفجارها واستشهاد من فيها من المدنيين.

إننا في المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD نطالب الأطراف الدولية الضامنة بوضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة التي تقوم بها دولة الاحتلال التركي بحق المدنيين الآمنين كما نطالب المجتمع الدولي بإدانة هذه العمليات الحربية والتي تدخل في سياق حرب الإبادة التركية ضد الشعب الكردي وباقي مكونات شمال وشرق سوريا، كما نهيب بشعبنا وكل القوى الديمقراطية الوقوف والتصدي إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية في دفاعها المشروع ضد الهجمات الاحتلالية والاعتداءات التي تقوم بها الفاشية التركية".

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ANHA