PYD يعقد يجتمع مع أهالي جل آغا لاستعراض آخر التطورات في المنطقة

وبهدف تقييم ومناقشة المستجدات الأخيرة في المنطقة، وهجمات وجرائم دولة الاحتلال التركي، نظم حزب الاتحاد الديمقراطي، اليوم الإثنين، اجتماعاً لأهالي ناحية جل آغا التابعة لمقاطعة قامشلو وذلك في صالة مركز الثقافة والفن في الناحية.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى عضو المجلس العام في حزب الاتحاد الديمقراطي، عبد الهادي أحمد، كلمة قيّم فيها آخر الأوضاع التي تمر بها المنطقة، وخاصة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال التركي وأهدافه من هذه الهجمات، وقال:" الاحتلال التركي؛ يهدف للنيل من إرادة شعب المنطقة، وإفشال المشروع الديمقراطي في شمال وشرق سوريا، لكن صمود وتمسك الشعب بترابه ووطنه على الرغم من تصاعد حدة الهجمات أفشل أهدافه الاحتلالية".

واستذكر أحمد، جميع شهداء ثورة شمال وشرق سوريا، وأشاد بمقاومة الأهالي أمام هجمات وجرائم الاحتلال التركي.

وتطرق أحمد أيضاً إلى نجاح مشروع الأمة الديمقراطية، وبيّن " هناك مؤامرات ومخططات تسعى؛ للنيل من هذا المشروع الناجح ومع اقتراب انتهاء اتفاقية لوزان، تعمل دولة الاحتلال التركي على توقيع اتفاقيات جديدة على حساب شعب شمال وشرق سوريا بجميع مكوناته ".

وأضاف: " تحاول دولة الاحتلال التركي، التركيز في هجماتها الأخيرة على المواقع التي يوجد فيها مرتزقة داعش كمخيم الهول والسجون لمساعدتهم على الفرار، ولفت أن "استهداف هذه المواقع يظهر حقيقة العلاقة الوطيدة بين الاحتلال التركي وداعش".

'لن نرضخ لسياسات الأعداء والمحتلين'

ولمواجهة هذه المخططات، شدد أحمد على ضرورة التكاتف، وأكد "على الجميع، تصعيد المقاومة والنضال والاستمرار في دعم قوات سوريا الديمقراطية"، وتابع:" سنسير على درب الحرية عبر النضال والدفاع عن أرضنا لن نرضخ لسياسات الأعداء والمحتلين".

(ب ش/آ)

ANHA